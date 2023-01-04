中国疾控中心：短期内XBB系列变异株引发大规模流行的可能性低

新华社北京1月4日电 中国疾控中心4日发布信息显示，我国目前本土流行的新冠病毒绝对优势毒株是BA.5.2和BF.7，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期内（3个月）会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支（包括XBB）有较好的交叉保护作用。我国短期内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性低。

中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，XBB是奥密克戎BA.2衍生的2个变异株BJ.1和BM.1.1.1的重组毒株，主要在美国、印度、马来西亚和新加坡等国流行。新的变异分支，在美国新冠病例占比迅速上升，上周达到40%。近三个月以来，我国已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入，但BQ.1和XBB在我国尚未形成优势传播。

专家介绍，本土病例方面，2022年10月至12月，报告发现本土XBB病例16例，全部为XBB.1进化分支，主要集中在10月至11月，12月仅1例。

目前，未见任何国家报道XBB.1.5致病力增加，也无感染者住院比例和病死比例增加的报道，也未见其引起的临床症状与其他奥密克戎亚分支的差异。

针对网传XBB毒株会引发呕吐和腹泻的症状，首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾表示，一些新冠病毒感染者确实有呕吐和腹泻的症状，通常1-3天可以自行缓解，没有发现XBB毒株更容易侵犯心脑血管系统和消化系统。

专家建议，和预防其他奥密克戎亚型病毒感染一样，个人还是要做好自身健康的第一责任人。坚持规律作息，保持居室整洁，经常开窗通风，科学锻炼身体，保障健康饮食，提高机体免疫力。做好自我健康监测，适量储备家庭常用药。