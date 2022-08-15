新抗体可中和新冠病毒目前已知变种

科技日报讯 （记者刘霞）美国科学家开发出一种新的广泛中和抗体，临床前测试结果表明，它能中和新冠病毒目前所有已知变异毒株，包括所有奥密克戎变种，有可能提高人们抵御新冠病毒未来变种的能力，并催生新型新冠疫苗。相关研究刊发于最新一期《科学·免疫学》杂志。

为研制这款抗体，该研究负责人之一、波士顿儿童医院弗雷德里克·阿尔特博士等人利用了一种改良版的人源化小鼠模型。他们首先将两个人类基因片段插入小鼠体内，推动其B细胞快速产生多种人源化抗体，然后将小鼠暴露于新冠病毒刺突蛋白（抗体和现有疫苗的主要标靶）之中。作为回应，经过基因编辑的小鼠产生了9个与刺突蛋白结合的人源化抗体谱系。

随后，阿尔特团队与杜克大学科学家合作，对这些抗体的有效性进行了检测。结果表明，9个谱系中有3个谱系的抗体能中和新冠病毒原始毒株，尤其是SP1-77抗体及其谱系成员表现出非常广泛的活性，中和了新冠病毒阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔及奥密克戎所有毒株。

是什么使SP1-77抗体拥有如此广泛的中和作用？结构研究表明，SP1-77与当前抗体的工作原理大相径庭。研究人员解释说，现有许多抗体通过结合特定位置的刺突蛋白受体结合域（RBD）来防止新冠病毒与人体细胞的血管紧张素转化酶2（ACE2）受体结合。SP1-77抗体也与RBD结合，但方式完全不同，不会阻止病毒与ACE2受体结合，但SP1-77可防止病毒外膜与标靶细胞膜融合，这阻碍了病毒感染最后一个必要步骤。

阿尔特说：“我们希望这种人源化抗体在中和患者体内的新冠病毒方面与在临床前评估中证明的一样有效。”研究人员称，SP1-77在一个迄今尚未在任何新冠病毒变种中发生突变的位点上与刺突蛋白结合，通过一种新机制广泛中和了当前所有变种，这为设计新型新冠疫苗提供了有价值的信息。