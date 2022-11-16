新冠病毒鹿传人证据出现

科技日报北京11月15日电 （记者刘霞）加拿大科学家在最新一期《自然·微生物学》杂志上发表论文指出，他们在魁北克南部三只鹿的鼻拭子样本内发现了新冠病毒遗传物质，并从两只鹿的样本中分离出活病毒——一种新的新冠病毒变种，这是首个新冠病毒鹿传人的证据。

最新研究负责人、多伦多大学医学和病理生物学系副教授萨米娜·穆巴雷卡解释道，能在动物和人类之间来回传播的病原体（如新冠病毒）令人担忧。当病毒传播到新动物宿主身上时，病原体会建立一个新“蓄水池”，使新变种进化，并可能传回人类。这些新变种有时更难在人类身上发现或治疗，并可能导致更严重的疾病。

为解决这些复杂的问题，穆巴雷卡团队对加拿大的野生动物进行新冠病毒监测。在2021年美国研究人员报告鹿感染新冠病毒后，她们将重点放在安大略省和魁北克省常见的白尾鹿身上，并最终发现了一种新冠病毒新变种。

研究人员指出，新变种是新冠病毒较老亲代B.1病毒的后代，与原始毒株相比有76个突变。相较之下，新冠病毒阿尔法、伽马和德尔塔变种有24到31个突变，而目前占主导地位的奥密克戎BA.5变种有105个突变，“这表明新变种已经在鹿体内传播和进化好几个月了。”

尽管刺突蛋白内存在一些突变，但新变种仍能被新冠病毒康复患者或接受两到三剂疫苗志愿者的血样识别并有效中和。这表明其与奥密克戎变种不同，后者的基因变化并不能帮助它躲避疫苗接种或先前感染产生的抗体。

研究人员还将新变种的遗传序列与同时在安大略省检测出的新冠病毒阳性患者的遗传序列进行比较，发现了一个与白尾鹿变种密切匹配的序列，表明这种病毒已经重新传播到人体内至少一次了。

穆巴雷卡表示，她们后续将重点关注新病毒对人类和动物细胞的影响以及它如何传播，研究病毒在实验室生长的肺类器官和鼻细胞内的行为，并深入研究鹿的免疫系统，以了解新病毒如何在这些动物中进化到今天的程度。