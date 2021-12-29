国家药监局：加强特殊药品监管 为北京冬奥会营造良好环境

人民网北京12月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，12月28日，国家药监局药品监管司召开特殊药品监管工作视频会，对强化特殊药品监管工作总结情况、交流经验、分析形势、部署工作。

会议要求，各级药品监管部门要采取更加有力有效措施，全面加强特殊药品监管工作，为北京2022年冬奥会和冬残奥会的顺利举办营造良好环境，为保障公众用药安全有效作出新的更大的贡献。

会议指出，特殊药品一旦流入非法渠道，极可能危害公众身体健康、生命安全和社会的和谐稳定，国家药监局始终将特殊药品监管工作作为药品监管工作的重中之重。

会议强调，近年来，特殊药品生产经营安全监管稳中向好，但依然面临风险挑战，当前特殊药品监管工作面临的形势严峻复杂，面临新的监管要求。

各级药监部门应当充分认识特殊药品流入非法渠道带来的现实危害和潜在风险，深刻领会做好特殊药品监管工作的重要性，把做好特殊药品安全监管工作放在防范毒品危害、保护人民群众身心健康、维护国家安全和社会和谐稳定、服务国家政治经济和外交大局的高度去认识，进一步完善管理制度，落实监管责任，健全部门协作机制，防范化解风险，保障特殊药品医疗需求，严防流入非法渠道。

会议要求，全力强化特殊药品日常监督检查，督促企业落实特殊药品安全管理第一责任人责任。进一步完善特殊药品行政审批制度，依法做好特殊药品审批工作。坚持问题导向、风险防控，突出抓好重点品种和重点环节的监管。加快推进特殊药品追溯体系建设，加强特殊药品监管能力建设，全力推动监管工作高质量发展。

国家药监局官网资料显示，根据《中华人民共和国药品管理法》规定，国家对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品，实行特殊管理。因此，麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品是法律规定的特殊药品，简称为“麻、精、毒、放”。另外，根据国务院的有关规定，对药品类易制毒化学品、戒毒药品和兴奋剂也实行一定的特殊管理。