北京市丰台区方庄社区卫生服务中心：家庭医生上门服务

“最近身体感觉怎么样？我看您和老伴气色都不错。现在疫情形势比较严峻，老年人抵抗力弱，打了疫苗更安全，建议您抽空去打。”

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心全科医师葛彩英再次上门，给68岁的姚文利讲解新冠疫苗接种知识。姚文利在几年前做了心脏支架手术，担心接种疫苗会出现不良反应，一直没有接种。

“您现在血压、血糖等指标都处于平缓期，可以打疫苗。我签约的93岁老人都打了，没有出现不良反应。”葛彩英说。

听了医生的一番话，姚文利决定去接种。姚文利是方庄社区卫生服务中心第一批签约家庭医生的居民。“平时有个头疼脑热的，都去葛大夫那儿看。老伴患脑梗吃药，也是去葛大夫那儿拿药。这十几年来，都是葛大夫照顾我们！”姚文利说。

方庄社区卫生服务中心承担辖区7.8万居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作，现有职工159人，下辖6个社区卫生服务站，设有全科、中医康复科、预防保健科、妇科、眼耳鼻喉科等科室。

“我们主要是治疗常见病和多发病，突出连续性健康管理，常见病都能得到很好的治疗。”方庄社区卫生服务中心副主任刘新颖说。目前，中心共有27支家庭医生签约服务团队，每个团队由1名医生和1名护士组成，签约管理约1000名居民。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 06 版）