多地公布新冠感染情况 春节临近如何保护脆弱人群？

中国多地近日公布了当地新冠病毒感染最新情况。春节临近，春运客流将如何影响各地疫情传播？面对可能到来的重症高峰，如何保护脆弱人群？

多地公布新冠病毒感染情况

30日公布的海南省新冠病毒感染情况第二轮网络调查结果显示，截至12月25日，海南省累计感染接近50%。各市县进展不一，城市首先迎来感染高峰，农村可能形成第二波高峰。老年人群感染值得特别关注。报告称，疫情防控形势依然严峻复杂，接下来，感染发病之后的急诊、门诊和住院等将对医疗资源带来更严峻的冲击。

浙江多地近日召开发布会，通报感染情况。根据研判，衢州市在12月底进入感染高峰期，1月初(元旦左右)达到第一波高峰，并进入高位平台期，可能在1月底(春节后一周)达到第二波高峰，同时，在达到感染高峰后一周左右，可能出现重症高峰；舟山市估算全市目前感染人数比例达到30%至40%，总感染人数接近40万人，估计于12月底进入疫情高位平台期，高峰期维持一周左右。

针对网传北京已有德尔塔毒株等新冠病毒变异株流行，北京市疾控中心传染病地方病控制所研究员潘阳近日表示，近两个月来，北京市流行的新冠病毒为奥密克戎变异株BF.7分支和BA.5.2分支。近期没有在社会面发现XBB、BQ.1等变异株流行，也没有发现原始株、德尔塔等非奥密克戎变异株的流行。

春节临近，如何保护脆弱人群？

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，当前，“小地方”的疫情传播不像大城市这么迅猛，但是传播的持续时间比较长。随着春节人员的返流，可能会在当地引起一波输入性高峰。目前感染率比较高的地区所受的影响相对较小；原来感染率非常低的地区受到的影响就会较大。对于感染率还不高的地区，要尽量减少大规模的人群聚集。

浙江大学医学院附属第一医院常务副院长裘云庆指出，按照病毒的发展规律来看，重症高峰一般会在感染高峰出现的2周到3周后出现。

面对可能到来的重症高峰，如何更好地保护脆弱人群？裘云庆说，从个人角度来看，老年人、有基础疾病的人群是发展为重症的重点人群，这些人群一旦发生感染一定要引起重视，不能麻痹大意，现在很多人对于疾病严重性的认识依然不够，建议此类人群或者症状比较严重的人群在感染初期就进行CT影像检查和必要的早期抗病毒治疗。

中国官方30日印发加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案，要求加强农村重点人群防护，建立重点人群信息库，加快提升重点人群疫苗接种率，加强重点人群健康服务，建立重点人群绿色通道，确保及时发现、及时救治高龄合并基础疾病等重症风险较高的新冠病毒感染者，明确和畅通转诊绿色通道，提高转诊效率。

多款新冠治疗药物获批 国家卫健委同世卫组织举行视频会

解热镇痛药品生产供应是当前医疗物资保供的重中之重。工业和信息化部29日召开发布会称，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药日产能现已达到2.02亿片，日产量达1.9亿片，与12月初相比，当前的日产量和供给量提升都超过4倍。

12月29日，国家药监局应急附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物进口注册，莫诺拉韦胶囊为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染(COVID-19)患者。

次日，国家药监局又批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市，获批品种均为国家卫健委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物。

此外，国家卫健委30日同世界卫生组织举行新冠疫情防控技术交流视频会议，双方就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行交流，并同意继续开展技术交流，助力全球早日终结疫情。(马帅莎)