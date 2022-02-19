国家卫健委：奥密克戎变异株传播能力是德尔塔变异株的2倍

人民网北京2月19日电 （记者张文婷）2022年1月以来，我国天津、河南安阳、广西百色等地发生了由奥密克戎变异株引起的本土聚集性疫情。“当前，奥密克戎变异株已经成为我国境外输入和本土疫情的优势毒株，其传播力更强，传播速度更快。我国发生境外输入疫情和本土疫情的风险大幅提高。”在今日举办的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说道。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，奥密克戎变异株传染性更强，传播速度更快，更容易造成人体的感染和人群的传播。“通过我们对现有病例的流行病学分析，奥密克戎感染病例间的代间距平均为3天，比德尔塔变异株的4天左右的时间进一步缩短，它的传播能力大概是德尔塔变异株的2倍。”她说。

郭燕红还分析称，奥密克戎感染的症状不典型，因此在传播过程当中也更为隐匿。从临床表现来看，奥密克戎毒株的感染跟其他病毒引起的上呼吸道感染症状相似，缺乏特异性表现，临床鉴别诊断难度比较大，病毒传播变得更加隐匿。

通过对病例的分析，郭燕红表示，奥密克戎感染的病例主要以轻型和普通型为主，症状也相对较轻，临床的主要表现有咳嗽、咽痛、发热等，部分患者有鼻塞、流涕、乏力、头痛等症状。另外，患者的影像学改变不典型。总体来看，重症患者比例也不是很高。但是由于它传播很快，一旦造成了人群传播，就有可能造成对医疗资源挤兑。

奥密克戎如此“来势汹汹”，患者应如何治疗呢？郭燕红提到，目前通过“四早”，早期对患者进行观察、干预，这样的救治策略还是非常有效的。在救治当中，仍然强化关口前移，做好病例分类。对于轻型和普通型患者，强化对高风险患者相应预警指标的监测预警。另外，通过中西医结合，加强呼吸支持、营养支持、对症治疗，特别是对一些高龄患者，包括有基础病的患者，加强多学科诊疗，一人一策。“通过相应的治疗措施和治疗策略，来对患者实施积极治疗。目前看来，这些策略和措施在临床上是十分有效的。”她说道。