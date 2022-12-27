“乙类乙管”后四方责任内容将有相应调整

人民网北京12月27日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答媒体提问。

国家疾控局副局长常继乐介绍，近三年在采取“乙类甲管”的时间里，属地政府、部门、单位和个人四方在疫情防控中发挥了重要作用，值得在今后的各种传染病防控中继续坚持和发扬。“乙类乙管”后，仍然要继续坚持发挥属地政府、部门、单位和个人的作用，形成联防联控、群防群控的合力，共同做好疫情防控工作。但是，四方责任的内容会做相应的调整。

属地政府在“乙类甲管”时，主要发挥管理和服务的双重作用，管理方面偏多些。在“乙类乙管”以后，属地政府将重点侧重于服务，主要是做好监测、预警以及疫情信息公布、加强和完善医疗救治方面的服务工作。同时，还要积极进行健康宣传教育，引导大家戴口罩、勤洗手、多通风，继续保持好的习惯。

行业部门在“乙类甲管”时，指导所辖行业和单位依法依规落实各项防控措施，在疫情防控的实践中发挥了很好的作用。在“乙类乙管”以后，部门和行业要转向倡导员工加强自我防护、全程接种疫苗，以及发现感染后要居家自我照护等服务工作。养老院、儿童福利院、托幼机构、学校等重点机构的主管部门，在疫情流行期间，还要继续发挥重要的行业指导作用。

单位在“乙类甲管”时，要给员工天天测体温、监测健康状况，督促健康异常人员到机构就诊、密接人员到隔离点隔离。同时开展风险人员的排查、登记、报告等工作。在“乙类乙管”以后，单位要转向为员工提供疫情防控相关服务工作，流行期间对员工进行健康监测、督促疫苗接种。学校和养老院这些重点机构，在疫情流行期间还要继续坚持做好疫情防控工作，适时采取严格的管控措施，防止聚集性疫情的发生。

“‘乙类乙管’以后，个人防护方面依然不能放松，尤其在重要的场合还必须戴口罩、勤洗手，坚持多通风、使用公筷等健康文明的生活方式。”常继乐说。