国家卫生健康委：实施“乙类乙管”绝不是放任不管 是要强化服务和保障

人民网北京12月27日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委副主任李斌介绍，从传染病的特征、健康影响、疫情形势和防控工作需要出发，将一种传染病从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，需要具备相关条件。这是传染病防治法明确要求的，是依法防控的鲜明体现。

近三年来，通过对新冠肺炎“乙类甲管”严格管理，我国经受住了全球先后五波疫情流行冲击，成功避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株的广泛流行，极大减少了重症和死亡，也为疫苗、药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵的时间，有力保护了人民群众生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

“调整为‘乙类乙管’打的是有准备之仗，而绝不是被动的放开。”李斌表示，当前，随着病毒变异、疫情变化、疫苗接种普及和防控经验积累，我国新冠疫情防控进入了新阶段，防控工作面临新形势新任务。密切跟踪病毒特点、研判疫情形势变化、加快推进疫苗接种和药物供给、加强医疗救治和防控体系建设、提升应急处置能力等因素，都为我国调整新冠病毒感染的法律归类创造了条件。

从疫情形势和病毒变异情况看，奥密克戎变异株已成为全球流行优势毒株，虽然感染人数多，但重症率和病亡率低。国际和国内监测数据显示，奥密克戎变异株的致病力相比原始株和其他关切变异株减弱，所导致的症状以发热和上呼吸道症状为主。

从人群免疫水平看，我国新冠病毒疫苗接种得到普及。全国目前累计接种新冠病毒疫苗超过34亿剂次，疫苗接种覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92%以上和90%以上。人民群众健康意识、健康素养进一步提升，个人防护能力逐渐提高。

从防控工作基础看，通过完善分级诊疗救治体系，加强基层医疗卫生机构能力建设，增设发热门诊，增加定点医院重症病床、ICU以及相关救治设备与物资储备，医疗救治能力得到提升，逐渐统筹实现新冠病毒感染者的救治和日常医疗服务保障。国内外特异性抗病毒药物研发取得进展，我国筛选出“三药三方”等临床有效方药。广大医疗卫生人员积累了较丰富的疫情防控和处置经验，防治能力显著提升。

李斌说，当前疫情防控工作的重点是“保健康、防重症”。依法将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，是疫情防控策略的重大调整，体现了实事求是、主动作为、因时因势优化完善防控政策，将有助于更好地适应病毒变异和疫情形势的变化，有助于把防控资源更加集中到保护患有基础病的老年人、孕产妇和儿童等重点人群上来，有助于更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，有助于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

李斌强调，当前全球大流行尚未结束，疫情走向仍有不确定性。世界大部分国家和地区对新冠疫情仍保持着高于普通传染病的防控措施。新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，绝不是放任不管，绝不意味着所有防控措施的退出，而是要强化服务、强化保障。接下来，国家卫生健康委将抓细抓实医疗救治资源的准备，着力保障群众用药需求，全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治，切实加强农村地区疫情防控，努力保障人民健康安全。