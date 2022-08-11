气候变化可使半数以上传染病加剧

根据《自然·气候变化》杂志8日发表的一项研究，气候灾害加剧了58%的人类传染病。这些发现凸显出在持续气候变化情况下更进一步的人类健康风险。

人们已了解到，气候变化会影响人类面对诸多疾病的脆弱性。之前的研究主要集中在特定病原体类群（如细菌或病毒）、对特定灾害的反应（如热浪或洪水增加），或传播类型（如食源或水源），但在气候变化和疾病背景下，人类所面对的全面威胁依然是未知的。

美国夏威夷大学马诺阿分校的研究人员通过系统地筛选文献，发现了3213个实证案例，将286种独有的人类病原体疾病与10种气候灾害（如变暖、洪水或干旱）联系起来。其中，277种被至少一种气候灾害所加剧，仅9种因气候灾害而减弱。

总体上，在影响人类的传染病可靠记录列表上，有58%已被证明会被气候变化加剧。一些灾害会让人更接近病原，例如风暴或洪水导致的流离失所与拉沙热和军团病相关，而另一些会让病原更接近人，比如变暖使传播疾病的生物活跃区域增加，如莱姆病、登革热和疟疾。

研究人员总结说，这些发现揭示了气候灾害导致疾病的独特路径，强调了社会适应的有限能力，也凸显出减少温室气体排放的必要性。