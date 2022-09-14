国家卫健委答复“全面消灭蚊子”建议：将探索经济适用蚊虫防控技术

人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）记者从国家卫健委了解到，对十三届全国人大五次会议第5749号《关于开展全面消灭蚊子的建议》，国家卫健委近日在答复中提到，将深入开展爱国卫生运动，全面改善人居环境。强化病媒生物防制技术的研究，以创新技术推动防制工作，探索环境友好、绿色可持续、经济适用的蚊虫防控技术，降低蚊虫密度水平。

在创新蚊虫控制技术研究方面总体仍较薄弱

国家卫健委介绍，近年来，我国病媒生物防制工作取得长足发展，建立了覆盖全国的病媒生物监测网络，发布病媒生物控制标准66项，在重大自然灾害、重大活动保障中发挥重要作用，我国重点媒介传染病疫情保持平稳并呈下降趋势。

关于代表提出的“加强灭蚊技术研究”的建议，国家卫健委答复表示，2008年以来，国家重大专项课题支持对重要病媒生物监测和传播相关病原体检测技术等开展了研究，在病媒生物（蚊虫）高效自动采样装置、病原体快速检测技术、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在创新蚊虫控制技术研究方面总体仍较薄弱。

不断加强蚊虫防制的科学化管理

另外，关于代表提出的“制订有效防治方案”的建议，答复中提到，国家卫健委不断加强蚊虫防制的科学化管理。积极开展病媒生物监测，国家级病媒生物监测点已达1097个，形成了“三位一体”的蚊虫等病媒生物生态学、病原学和抗药性监测网络，为蚊虫及蚊媒传染病风险评估、预测预警、控制规划等提供科学依据，也为科学选择蚊虫控制杀虫剂提供了决策依据。

关于代表提出的“提高环境卫生水平，扎实开展爱国卫生运动”的建议，答复中提到，国家卫健委会同生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部等部门，大力推动城乡环境卫生整洁行动，以城乡垃圾、污水、厕所为重点，加强基础设施建设，对老旧小区、城乡结合部、市场等重点区域场所开展环境卫生集中整治。

针对新冠肺炎疫情防控不同阶段要求和季节性传染病及病媒生物消长特点，抓住关键时间节点，在全国部署开展春季、秋季、“迎新春”等多轮爱国卫生专项行动，指导各地开展蚊虫孳生地清理，整治人居环境卫生，从源头降低蚊虫等病媒生物密度，防控蚊媒传染病传播，打造干净整洁的城乡人居环境。