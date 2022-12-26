不是越痛病越重 上海重症医学专家科普“阳”了何时需就医

多地预计疫情高峰即将到来，目前“阳”了的患者症状不一，“刀片嗓”“水泥鼻”……是不是越痛表示症状越重？哪些人需要到医院就医？老年人如何做好感染高峰期的防护？复旦大学附属中山医院重症医学科主任钟鸣25日在上海科普大讲坛上向公众进行了相关科普解答：

问一：越痛就越重？

“阳”了之后需不需要去医院？钟鸣说，奥密克戎的毒力已经很弱，大多数人感染后都是轻症，也就是有发热和上呼吸道感染症状，包括大家谈论比较多的“吞刀片”。

“就算是‘吞刀片’这种感觉很痛的，它依旧是上呼吸道症状，它不是重型的表现，不是越痛就越重，我们说的重型是它往肺走，有气急、氧饱和度下降等情况。”钟鸣说。

他表示，低风险人群建议居家对症处理(比如体温很高时用退烧药)、好好休息。他解释，因为大多数病毒治疗没有特效药，如果轻症患者到医院去，医院也开不出特效药，患者还是白跑一趟。

他提醒，在居家监测期间要特别留意重点人群是否出现高危症状，比如呼吸困难、气急、胸闷、意识模糊、持续高烧不退等，如果出现这些情况时，要及时就医。

总体上，他介绍，感染新冠病毒后，相关症状如下：

最常见的症状：发热、咳嗽、乏力、味觉和嗅觉丧失；

比较罕见的症状：咽痛、头痛、胸痛、腹泻、皮疹、结膜炎；

病情严重症状：呼吸困难、失语、意识混乱等；

重症危险因素：高龄(60岁及以上)、合并基础疾病。

问二：高风险人群要注意哪些？

钟鸣介绍，首先要判断人群是否属于高风险人群，如果是，要做好监测。一方面，依靠感受，看是否有胸闷气急、原有症状加重等情况；另一方面，可以用仪器监测血氧饱和度。

他表示，几大人群容易转换为重症：

高龄老人，尤其是失能失智人群；

有糖尿病、严重高血压、慢性呼吸道疾病的人群；

肿瘤晚期病人，尤其是需要规律放、化疗的人群；

自身免疫力系统有缺陷的人群；

BMI(Body Mass Index身体质量指数)大于35，患有肥胖症的人群。

问三：老年人如何防护？

感染高峰期，免疫力较低的老年人如何做好防护？钟鸣提醒，有基础病的老年人要备好治疗基础疾病的药物，这个时候非必要不去医院，因为医院这时候聚集了很多病人，反倒是一个感染的高风险地。

整体上，他叮嘱老年人近期尽量居家，经常开窗通风，尽量避免去人多的密闭场所，如果出门要戴好口罩、勤洗手。另外，要保持充足睡眠和均衡营养，增强抵抗力。

问四：早“阳”还是晚“阳”？

是否早“阳”早康复？钟鸣表示，其实无论是这周感染还是两周后感染，被感染者的身体状态(免疫能力)决定了这个过程几乎是一样的，所以早“阳”也是一周康复，晚“阳”也是一周康复，从这个角度来说没有太大的差别。

“至于不同毒株是否有不同症状？去找一个轻(症)的毒株来(感染)怎么样？目前我们没有看到在中国流行的这几个毒株里有毒株不同导致症状明显不同的报道。”钟鸣说。

他表示，这与个体差异有关，同样的毒株，每个人的反应可能都不一样。

他提醒，如果大家都在一个时间段里感染，即使这个病毒的毒力很弱，重症率很低，但由于我们有非常大的人口基数，因此这会导致短时间内产生的重症病人越多，给医疗系统造成的压力越大，“从这个角度来说，我们希望这条感染曲线能放缓一点，这样的话，我们更有能力用现有的医疗资源和其他各种资源来应对重症的发生。”(记者 郑莹莹)