中国新版医保药品目录公布 新冠肺炎相关用药纳入支付范围

中国2021年版国家医保药品目录3日正式公布，共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。在中国国家医疗保障局同日举行的新闻发布会上，国家医保局医药服务管理司司长黄华波表示，本次调整及时将新冠肺炎相关治疗用药纳入支付范围，以实际行动助力疫情防控。

据发布会介绍，经评审，7种目录外非独家药品直接调入，11种临床价值不高、可替代性强及近几年在国家招采平台采购量较小的原目录内药品被调出，117种药品被纳入谈判范围。

黄华波介绍说，从谈判结果看，最终94种药品(目录外67种，目录内27种)谈判成功，总体成功率80.34%。目录外67种药品平均降价61.71%。

调整后的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。目录内中药饮片未作调整，仍为892种。

谈及本次医保药品目录调整的特点，黄华波提到，本次调整紧盯国家重大公共卫生事件用药需求，高度重视新冠肺炎治疗药品的保障工作，及时将相关治疗用药纳入支付范围，以实际行动助力疫情防控。

此外，本次调整引导药品适度竞争、调出药品或目录内药品再降价，腾出来的基金空间用于购买性价比更高的药品，实现同治疗领域内药品的替代升级。同时将一批罕见病用药纳入目录，极大缓解了患者经济负担。

本次调整还取消了部分药品的支付限定，扩大受益人群。新纳入的药品绝大多数品种支付范围一律与说明书保持一致。同时，在保证基金安全的前提下，本次调整也取消了目录内原有部分药品的支付限定，大幅提升药品可及性和用药公平性。

黄华波还介绍说，新纳入药品精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，共涉及21个临床组别，患者受益面广泛。

自中国国家医保局成立以来，已连续4年开展国家医保药品目录调整工作，累计将507个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批“神药”“僵尸药”调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。连续开展6批国家组织药品集中带量采购，中选药品平均降价53%。(记者 李纯)