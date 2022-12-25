畅通渠道  便利就医

“母亲的病能得到及时治疗，真的非常感谢宜春市人民医院！”近日，江西省宜春市69岁的曹女士突发神志不清，且伴有发热症状。接到急救电话，宜春市人民医院立马指派专家进行“线上诊疗”，通过电话和视频问询，发现患者极有可能是脑动脉瘤破裂出血，病情危重，随时可能发生危险。宜春市人民医院立即开辟“就医绿色通道”，在第一时间为患者进行了手术。由于抢救及时，手术非常成功。

宜春市迅速统筹全市44家设有发热门诊的二级以上医疗机构，设置阳性病区，130家乡镇卫生院均开设发热诊室。宜春市中心城区针对可能出现的医疗资源紧张状况，专门为新生儿及孕妇、发热病人、急危重症患者等5类人群开辟就医绿色通道，并按照患者类别送至7家定点医院进行分类诊疗，确保患者得到及时诊治。

针对轻症居家的患者，宜春市开设“线上专家咨询+诊疗”服务，最大程度为公众提供便捷的医学服务。宜春市人民医院互联网医院增设线上咨询通道，由呼吸内科、儿科、中医科等科室有多年临床经验的专家团队提供服务，方便居家治疗的新冠病毒感染者及时得到专业的医学指导。

宜春市还组建了12345政务服务便民热线接线专班，实行24小时不间断受理。截至12月中旬，话务员平均日在岗时长10小时，接话量超2000通，协调疑难问题1200多个。

目前，宜春市正着力打通分级诊疗“最后一公里”，力争为患者解决就医难等实际问题，让生命通道更加畅通无阻。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 04 版）