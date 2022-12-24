寒冷冬季，如何预防脑卒中？听听医生怎么说……

大脑是身体的司令部，掌管着人体的一切活动，然而一旦发生卒中，也就是我们俗称的“中风”，身体的司令部就面临着瘫痪，人体就会出现肢体麻木瘫痪、语言障碍、意识障碍、精神障碍甚至痴呆等。

冬季天气寒冷，是脑卒中的高发季。如何预防脑卒中？已经发生过脑卒中的人又该如何避免复发加重？近日，在由中国医药卫生事业发展基金会主办的《健康中国 公益强医》节目中，栏目组特邀天津医学会神经病学分会常委、天津医科大学总医院神经内科主任医师赵鹏教授作客，为大家讲解脑卒中的一、二、三级预防。

“FAST”判断法则--快速识别脑卒中，把握黄金抢救时间

“脑卒中分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中，其中缺血性脑卒中，也就是脑梗死，占脑卒中的80%左右。”赵鹏教授强调，脑卒中是我国居民全因死亡率排名第一位的疾病，其发病率、患病率、致残率、复发率都很高，普通民众和临床医生都应该高度关注这类疾病。

生活中我们如何识别脑卒中？赵鹏教授介绍，大众需要记住“FAST”判断法则。F代表面部（Face），怀疑脑卒中时，可以让患者做微笑的表情，如果发现患者一侧面部表情僵硬，活动减少，就判断为面部表情异常；A代表上肢（Arm），我们让患者双侧上肢平伸，如果有一侧往下垂，代表这一侧没有力气；S代表语言（Speech），观察患者是否口齿不清；T代表时间（Time），我们要清晰记录患者从出现症状到进入急诊室的时间，并及时拨打120急救电话。赵鹏教授特别强调，发病时间不同，采取的治疗措施也会不同，因此一定要记录发病的时间，及时就医。

特别关注，脑卒中的三级预防是哪三级？

俗话说“上医治未病”，针对脑卒中这种严重的疾病，减少其危害最好的办法就是做好预防工作，防患于未然。按照患者所处的不同阶段，脑卒中预防可分为一、二、三级预防。

一级预防是指没有得过脑卒中，但有相应危险因素，如高血压病、糖尿病、高脂血症、肥胖、吸烟酗酒、缺乏运动、睡眠呼吸暂停综合症等，此时应通过健康的生活方式和适当的药物治疗控制好以上危险因素。赵鹏教授指出，受不良生活习惯、生活工作压力大等影响，现在青年人患脑卒中的情况也很常见，因此青年人也要提高警惕。

“目前部分人群对脑卒中的一级预防可能有两个误区，即盲目使用阿司匹林和保健品。”赵鹏教授强调，目前研究来看，阿司匹林对脑卒中一级预防的作用并不大，绝大多数人群不需要服用阿司匹林，更不要相信没有科学证据证实的保健品能预防脑卒中。

二级预防是指对已经得过脑卒中如脑梗死、脑出血的患者进行宣教，亡羊补牢，防治脑卒中“二进宫”。赵鹏教授表示，不同研究显示，脑卒中的复发率大概在30%-60%左右，得过脑卒中的患者一定要应积极干预危险因素，遵医嘱服用降压、降脂、降糖及抗血小板的药物，要做到持之以恒，不能好了伤疤忘了疼。另外，患者还要定期去医院复查，医生会根据具体病情调整用药及药物的服用剂量。

三级预防指通过最终的综合治疗，特别是康复治疗，降低卒中的残疾程度。此时对患者宣教侧重于心理疏导、心理治疗、康复指导、康复训练，以及营养平衡支持的指导，也包括用药指导。

中西医结合治疗在卒中全程管理中发挥着重要作用

中医药在脑卒中的治疗领域，尤其是缺血性脑卒中的治疗领域，有着非常广泛的应用。我们中国老百姓，对中医药的认可度比较高，依从性也比较好。”赵鹏教授表示，像通心络胶囊这类中成药，不仅是在脑卒中的二级预防，在缺血性脑卒中的一级预防、脑梗急性期都可以应用，对缺血性脑卒中的全程管理和治疗都具有非常重要的作用。

近年来，我国医学界专家们通过多年的临床实践，提出了“阿司匹林+他汀类药物+通心络胶囊”防治心脑血管病的“金三角”方案。赵鹏教授指出，“金三角”方案是目前临床常用的脑卒中二级预防方案。中西医结合治疗，可预防心脑血管病的发生与复发。

秋冬季节天气寒冷，脑卒中高发。赵鹏教授提醒大家，一定要保证睡眠、情绪平稳、适当运动、劳逸结合、控制体重、健康膳食，同时监测好血压、血脂、血糖等血管病常见的危险因素，这样才能拥有一个健康的大脑。