从8组数据看三级公立医院2021年成绩单

近日，国家卫生健康委通报了2021年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况。结果显示，通过连续4年的绩效考核引导，三级公立医院在发展方式、运行模式、资源配置方面均发生一定转变，积极为广大人民群众提供优质高效的医疗服务。

诊疗服务范围进一步扩展：DRG组数中位数增加17组

2021年，全国三级公立医院收治的住院患者所患的疾病主要为肿瘤、心脑血管疾病等影响人民群众健康的重大疾病。DRG组数中位数为611组，较2020年增加17组，其中综合医院DRG组数中位数644组，较2020年增加11组，诊疗病种覆盖范围逐年增加，医疗服务广度进一步提升。

疑难重症诊疗能力持续增强：四级手术占比增加近1个百分点

2021年，全国三级公立医院持续聚焦疑难危重功能定位，病例组合指数（CMI值）中位数与2020年基本持平，出院患者手术、四级手术、微创手术占比分别为30.80%、19.73%、19.92%，均较2020年分别增长0.31、0.97、1.57个百分点。

医疗质量和安全水平稳步增强：手术患者并发症发生率下降0.03个百分点

2021年，全国三级公立医院重点环节质量持续改善，手术患者并发症发生率和Ⅰ类切口手术部位感染率分别较2020年下降0.03个和0.02个百分点，低风险组病例死亡率为0.01%，与2020年相比保持稳定，大型医用设备检查阳性率为87.90%，较2020年提升近2个百分点。

合理用药水平持续提升：抗菌药物使用强度下降1.73 DDDs

2021年，全国三级公立医院通过多措并举持续提升合理用药水平。抗菌药物使用强度为34.55DDDs，较2020年下降1.73DDDs,持续优于40DDDs的国家要求。门诊和住院患者基本药物处方占比分别为56.03%和95.82%，较2020年提升1.53个和0.19个百分点。辅助用药收入占比为0.86%，较2020年下降0.86个百分点。

医疗服务模式创新发展：约70%的三级公立医院开展了日间手术

围绕人民群众看病就医过程中的“急难愁盼”问题，三级公立医院持续推进医疗服务模式创新。2021年，约70%的三级公立医院开展了日间手术，日间手术占择期手术比例较2020年增加1.65个百分点。门诊患者平均预约诊疗率为60.52%，较2020年增加3.92个百分点；门诊患者预约后平均等待时间20.12分钟，较2020年缩短2.06分钟。

人才培养取得积极进展：人才培养经费总额增长1.29%

三级公立医院对于医学人才培养和毕业后教育的重视程度不断增强。2021年，全国三级公立医院医学人才培养经费总额较2020年增长1.29%，其中毕业后医学教育经费投入在医学人才培养经费中占比达到近年来最高水平。住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核通过率基本稳定在93%的水平，首次参加医师资格考试通过率基本稳定在74%的水平。

收支结构不断优化：重点监控高值医用耗材收入占比，下降3.04个百分点

三级公立医院“腾笼换鸟”调结构取得成效。医疗服务收入占医疗收入比例为27.96%，人员支出占业务支出比重为37.13%，与2020年相比基本保持稳定。重点监控高值医用耗材收入占比29.71%，较2020年下降3.04个百分点。

信息化建设和应用水平稳步提高：电子病历应用功能水平全国平均级别达3.83级

三级公立医院更加重视以电子病历为核心的医院信息化、智慧化建设。2021年，全国三级公立医院参加电子病历应用功能水平分级评价的比例达到99.71%，电子病历应用功能水平全国平均级别达3.83级，78.55%的三级公立医院达到4级及以上水平（占比较2020年提高13.66个百分点），9.75%的三级公立医院达到5级及以上水平。

不过，此次绩效考核“成绩单”也反映出三级公立医院发展存在的部分问题。一是优质医疗资源分布不均衡问题仍然存在，主要集中在经济发达省份和省会城市，约半数县级三级公立医院没有科研经费或科研经费总额位于全国的后10%。二是“跨省异地就医”现象逐步改善，但尚未彻底扭转， 常住地患者跨省异地就医比例为5.49%，较2020年增加0.1个百分点，但相较绩效考核开展以来的其他年份仍呈较为明显的下降趋势。三是医院科学管理水平仍需进一步提升，部分三级公立综合医院的CMI值明显低于全国平均水平；在综合考虑收治患者的疾病复杂程度后，仍有近三分之一的综合医院的抗菌药物使用强度未达到相应要求。（作者：中南大学湘雅医院 袁磊）