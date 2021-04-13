为贯彻落实国家卫生健康委《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》的相关要求，指导医院以问题和需求为导向，持续推进以电子病历为核心的医院信息化建设，为进一步建立智慧医院奠定基础，4月7日至8日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，国家卫生健康委医院管理研究所主办的“智慧医院评价系列标准宣贯解读会”在京召开。

会上，国家卫生健康委医政医管局医疗管理处张萌表示，智慧医院建设要紧紧围绕智慧医疗、智慧护理、智慧服务、智慧管理这些内容。在现代医院管理中，医院信息系统起着越来越重要的作用，医院管理对信息系统的要求也越来越高，公立医院高质量发展也将智慧医院建设作为重要的手段之一。

在国家卫健委医政医管局指导下，以电子病历为核心的医院信息化建设推进了十年，目前正在从信息化走向智慧化。未来将不断完善智慧医疗、智慧服务、医院管理，“三位一体”的整体智慧医院建设标准要求，推动医院运用智能化、信息化手段，提高医疗质量和效率，提升精细化、信息化管理水平，更好地服务广大人民群众。

会上，国家卫生健康委医院管理研究所医疗信息化研究部主任舒婷针对“智慧医院建设中的常见问题”展开演讲。她表示，智慧医院建设要加强顶层设计，网络安全、数据安全、患者安全是智慧医院建设过程中的安全基础。来自全国多家医疗机构的专家进行了智慧医院标准的详细解读和实战经验介绍。