抵御疫情运动不能少 合理运动提高免疫力

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。冬季气温低，又有疫情风险，四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，面对冬季高发的呼吸道疾病感染风险，既要做好健康防护，更要加强锻炼，强身健体。

陈莞婧介绍，运动是提高免疫力的有效手段，坚持运动，保持健康的生活方式，才能筑起守护健康的最强防线。

“适度、规律地进行中等强度有氧运动可以使免疫功能增强，提高抗病能力，如每周5次，每次30分钟的健步走、舞蹈、骑自行车等。但是，过度的剧烈运动会抑制免疫，使病毒更容易入侵人体。平时没有运动习惯的人群，更不能为了快速提高免疫力就采取突击锻炼，这样适得其反。建议循序渐进提高体能，增强体质，激活免疫。”陈莞婧说。

科学运动有讲究。“忌空腹运动，忌用嘴呼吸，忌在身体状况不好、天气不好的情况下运动。”陈莞婧建议，运动前应做好充分热身，以身体微微发热为宜。运动量不宜过大，运动时间不宜过长，总体运动时间一般不超过60分钟。运动中尤其要注意保护跟腱和膝关节。运动后不要立即停止，应继续整理活动10分钟左右，并及时擦干湿汗，避免着凉。同时，运动后要注意补充水分和新鲜果蔬。

陈莞婧还向大家推荐了3个居家锻炼动作，让我们一起来运动吧！（视频制作：实习生刘心迪）