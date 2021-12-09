世界足球日：避免运动损伤 这些注意事项你要知道

12月9日是世界足球日，足球运动具有广泛的社会影响，深受人们喜爱。运动者在足球运动中不仅能够强身健体，提高身体素质，也能愉悦心情，收获快乐。如何在感受足球魅力的同时科学地运动，避免运动损伤呢？近日，人民网记者就此采访了安徽医科大学第一附属医院骨科运动创伤与关节镜外科副主任医师徐洪港。

“足球运动是一项对体力和技巧要求都很高的运动，与田径类运动相比，足球运动中意外受伤的几率更大”。徐洪港医生介绍，足球运动中常见的损伤有脑震荡、骨折或脱位、大腿肌肉拉伤或撕裂、肌腱韧带断裂、半月板损伤等。踝部、膝关节、大腿和腹股沟是常见损伤部位。

运动锻炼的目的是为了更健康，因此需要特别防范运动损伤。徐洪港医生建议，运动时选择合适的场地，检查场地是否有地洞、水坑、碎玻璃等可能造成伤害的因素。避免没有提前热身就运动，要特别注意腹股沟、臀部、腿筋、跟腱和股四头肌的热身。标准的热身时间为10 ~15分钟，在冬季热身时间应不少于30分钟。避免在恶劣天气时运动，如不要在雨后立即运动，因为此时场地湿滑泥泞，容易造成摔倒。佩戴好防护装备，选择尺寸合适的护具，并且正确使用。不要在身体不舒服时运动，如果生病、过度疲劳或者感觉无力时，尽量避免做运动。

“出现运动损伤之后，要立即停止运动，仔细检查受伤部位，对受伤程度进行初步判断。”徐洪港医生提示，如局部皮肤微肿，疼痛不严重，关节活动无异常，一般为轻度受伤，可以用冰块或冰棍等冷敷以缓解疼痛。如出现明显的组织肿胀、皮下血肿、剧烈疼痛、局部畸形等，应立即到正规医院就诊。带伤运动会增加再次受伤的风险，无论受伤轻重，都要等伤势痊愈后再运动。

（视频制作：实习生宋怡静）