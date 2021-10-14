北京医院奚桓：重视免疫衰老 守护老年健康

随着我国老龄化程度的进一步加深，感染性疾病和肿瘤性疾病的发病率也在逐渐增加，提升老年免疫力，关注老年健康尤为重要。

近日，北京医院党委书记、常务副院长奚桓在由人民健康推出的主题为“重视免疫衰老 守护老年健康”活动中表示，要重视增龄性免疫衰老，主动预防，提高免疫力，提升老年整体健康状况。

北京医院党委书记、常务副院长奚桓。受访者供图

老年人需重视免疫衰老

奚桓表示，人体的增龄和衰老是一个有机的整体，听力下降、运动能力下降都是衰老的表现，其中也包括免疫衰老。免疫系统是一个独立的系统，分为细胞免疫和体液免疫，随着年龄的增加，老年人生理和身体逐渐出现衰老的现象，随之会引起免疫力的下降，患感染性疾病和传染性疾病的风险也在逐渐增加。例如出现易疲劳、易患感冒、免疫紊乱、过敏反应不耐受等情况都是免疫衰老的表现。

奚桓强调，免疫衰老除了个人身体反应以及临床表现外，也可以从医学的角度进行一些检测；血液中淋巴细胞数量和百分比是反应免疫功能情况的重要信息，当免疫功能出现异常时，淋巴细胞百分比会出现下降或异常增生的情况。

“当前我国已经接近深度老龄化的状态，随着老龄化程度的进一步加深，感染性疾病和肿瘤性疾病的发病率也在逐渐增加。”奚桓表示，免疫紊乱、免疫力下降是引发肿瘤和呼吸道感染反复发生的重要因素，免疫力的提升对于老年整体健康状况的维护具有十分重要的作用。

从日常生活入手 提升免疫力

奚桓表示，为更好地维护老年健康，预防疾病，要进一步提高大众对老年免疫力方面的认识，从日常生活着手，帮助老年人延缓免疫衰老的发生。

“从医疗角度来讲，我们不太主张吃很多保健品，均衡膳食就足以维持正常营养和免疫状态。”奚桓提出，应该合理调配饮食结构和搭配，保证肉蛋奶等优质蛋白的摄入。在老年人肠外与肠内营养支持中，优质蛋白制品的营养剂能够有效改善营养状况，提高疾病康复能力。

此外，运动也是提高免疫力的重要方式。老年人晨练时可以根据自己的生活习惯和喜好选择空气质量比较好的场所，在运动方式选择上要结合个人特点，选择比较容易坚持的运动。不建议老年人群做过于激烈的运动，相比其他运动，散步更适合老年人群，也更容易坚持。对于肢体运动能力比较好的老年群体，在心肺功能允许的情况下，可以适度进行有氧运动，比如游泳。

“肌肉是运动组织器官系统中十分重要的组成部分，运动需要靠神经和肌肉进行调节，老年人营养不良或者运动不够的时候，容易出现肌少症。”奚桓介绍，人体是一台非常精密的机器，各个系统是相辅相成的，一部分功能受损可能会牵连到整体。肌少症会造成老年人力量的减弱，随之引发心肺功能下降和消化功能的减退，建议在身体功能允许的条件下，适当做一些局部阻抗运动，比如抬腿运动、负重运动等。

他强调，老年人群需要增加下肢肌肉力量，预防摔倒的发生。“不需要高强度的运动，结合自身具体情况，在不增加新损伤前提下，适度运动，或在运动康复方面专家指导和帮助下，量力而行。”

主动预防，有效提升免疫力，延缓免疫衰老

“淋巴系统、胸腺、脾脏等都属于免疫器官，相较于其他的免疫器官，大众对于胸腺的认识不多。”奚桓介绍，胸腺属于腺体器官，是T淋巴细胞分化和成熟的主要场所，位于胸部的纵膈内。从医学角度来讲，胸腺在免疫系统有着非常重要的作用，随着年龄增长，胸腺退化会直接导致胸腺内T淋巴细胞的发育障碍及向外周输出的T淋巴细胞数量减少，从而导致T细胞介导的免疫效应减弱，导致老年人免疫力下降。因此对于老年人而言，比如在秋冬季节交替时更易感流感，也更容易发生呼吸道反复感染。

“免疫衰老是不可预防和阻止的，但是能够通过有效的方式延缓免疫衰老。”奚桓教授表示，随着医疗水平和社会经济水平的提升，保健能力和健康意识也在逐渐增强，近年来我国人均预期寿命逐渐提升，充分证明了是可以通过维护和促进的方式来维持健康，延缓免疫衰老。除了注意饮食、保证睡眠、以及合理运动外，使用免疫调节药物也是非常重要的提高机体免疫功能的途径。其中，胸腺法新是免疫调节药物的代表之一，从胸腺法新原研药进入中国近20年，目前已成为一种在临床应用多年的非特异性免疫治疗药物，可增强T细胞、树突状细胞功能，调节细胞因子的表达，增强机体免疫力，从而提高机体对细菌和病毒的防御功能。胸腺法新目前也被包括国家卫生健康委发布的《关于印发新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》在内的多个指南共识推荐用于新冠肺炎的治疗。另外，疫苗也是主动预防传染性疾病的重要方式，尤其是新冠肺炎，老年患者重症的发生率比较高，同时当下正值秋冬季流感高发时期，老年人群在身体情况允许的条件下接种新冠肺炎疫苗和流感疫苗，进行主动防御，也是维持健康、提高免疫的重要方式。