解锁国庆假期居家运动的正确打开方式

秋高气爽，正是健身运动的好时机。国庆假期，估计有一拨人会选择宅在家里，通过朋友圈看风景……起身跟我们一起居家运动吧！

四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，居家运动不能缺少热身活动，恰当的热身活动可使身体尽快从安静状态转换到运动状态，可以提高运动效果，减少运动损伤。”陈莞婧说，热身活动5分钟，可先进行关节拉伸，再选择原地踏步、高抬腿、蹲起、开合跳等，使心跳比安静时上升20次/分左右，身体微微出汗。随后可进行20~30分钟左右的有氧锻炼和力量训练，结束运动前要注意进行牵拉放松活动。

陈莞婧表示，居家运动不宜时间过长、强度过大。长时间高强度的运动可能给心脏造成过重负担、降低免疫功能，还会增加运动损伤的风险。适宜的运动强度为中等强度，即运动时呼吸急促，身体微微出汗，虽感疲乏，但休息半小时内疲惫感即可消失，感到心情舒畅。

陈莞婧提示，居家运动由于空间狭小，一定要当心桌角、橱柜、电器等可能造成的损伤。避免穿拖鞋进行运动，最好穿运动鞋。居家运动也要穿上运动裤或者紧身裤，不要穿太宽松的睡衣睡裤，以免发生意外。同时，要注意开窗通风，如果担心着凉感冒，可把窗户开小一点，或在运动前后开窗。另外，锻炼时如出现身体不适，应立即停止，做到“循序渐进、量力而行、愉快舒适”。（视频制作：实习生周怡廷）