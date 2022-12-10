防疫热点问答丨儿童发热咳嗽怎么办？用药有哪些注意事项？——权威专家解答防疫热点问题

新华社北京12月10日电 题：儿童发热咳嗽怎么办？用药有哪些注意事项？——权威专家解答防疫热点问题

新华社记者

当前，本土疫情多点散发，同时，秋冬季是儿童呼吸道感染的高发季节。如果儿童出现发烧、咳嗽等症状应该怎么做？用药时有哪些注意事项？国务院联防联控机制组织专家进行解答。

“引起儿童呼吸道感染的病原体非常多，比如常见的鼻病毒、副流感病毒、流感病毒，当前一定程度上流行的新冠病毒，还有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。”首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃说，绝大多数病原体引起的呼吸道感染，以发热咳嗽为主要表现，一般情况下热程大概持续2至3天左右，病程大概是3至5天左右。

“有的家长觉得，孩子发烧应该立马去医院，其实不必要。”王荃说，如果孩子发烧，但是精神状态还可以，尤其是当体温下来之后，就和平时状态一样好，这时候不必着急去医院，可以在家进行对症处理，也可以通过互联网诊疗、社区医院等其他途径，得到一些专业的指导。

王荃介绍，孩子发热可以给予对症的治疗，家里可以常备一些退烧药，比如常见的布洛芬、对乙酰氨基酚。如果是6个月以上的孩子，可以二者择其一；如果是6个月以下的孩子，只能选择对乙酰氨基酚；2个月以下的孩子不能服用退烧药。

王荃说，3个月以下的婴儿一旦出现发烧症状，应尽早到医院就诊。此外，任何年龄段的孩子，如果发热超过3天，或持续高热，或精神状态差，或出现呼吸增快甚至呼吸困难、频繁呕吐、腹泻、脱水等情况，都建议家长立即带孩子去医院就诊。

王荃表示，不建议家长交替使用两种退烧药，更不能同时使用。交替使用并不会实现更好的退热效果，同时使用则可能增加孩子肝肾负担，造成脏器的损害。

“无论是新冠病毒还是流感等，中医对其认识都是外感病。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉说，在中成药的选择上，如果孩子体温不超过38.5摄氏度，目前在冬春季一般以风热病因为主，可以选择治疗风热感冒或者有辛凉解表功效的中药。

“中药的退烧效果不会那么快，千万不能吃完一种中药，一两个小时没退烧，再吃第二种、第三种中药。如果高热超过38.5摄氏度，仍应该使用西药退烧药，中西医联合治疗的疗效会更好，退热快不易反复。”刘清泉说。