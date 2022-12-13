北京儿童医院专家提示：儿童出现这些情况要及时就诊

人民网北京12月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，孩子发烧、咳嗽了，需要马上去医院吗？什么样的症状可以自行在家照护？什么样的症状需要送去医院？

对此，北京儿童医院主任医师钱素云表示，要看孩子的精神状态，如果小孩有发烧等症状，但是精神挺好，特别是退烧以后能吃能喝能玩，就没必要特别紧张，也不需要马上去医院就诊，可以在家继续观察、对症处理。

钱素云提示，出现以下情况，建议去医院。发烧持续3天以上没有好转的迹象，这种情况下应该去就诊；孩子精神不好，即便退了烧，精神依然不好，包括小婴儿有时候哭闹、烦燥、不好安抚，大一点孩子总是睡觉、没精神、脸色不好，不管体温高低，出现这些情况都要去医院就诊；咳嗽进行性加重，比较频繁，影响到日常生活和睡眠，要去就诊；孩子喘息、呼吸增快，甚至呼吸困难，明显的声音嘶哑等，要警惕喉炎还有喉气管炎，这时候也要及时就诊；出现意识障碍、惊厥，要马上就诊。

钱素云特别提醒，三个月以下的小孩是特殊人群，包括新生儿和小婴儿，一旦出现发热，建议及时就诊。