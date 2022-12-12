重复、超剂量用药或致肝衰竭

12月9日，华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部药师团队提醒，新冠肺炎患者居家期间，千万别“病急乱投医”，退烧药、感冒药一起上，要警惕重复用药、超剂量或超次数使用药物，同时还要避免某种食物与药物相互作用。

日前，新冠肺炎防疫居家自我管理指引发布，建议用药清单中有退烧药、止痛药以及复方感冒药、止咳药等。从奥密克戎的症状特点来看，发烧、头痛、肌肉酸痛、咳嗽等症状会出现，类似感冒。

同济医院药学部副主任李娟介绍，对乙酰氨基酚和布洛芬是目前解热镇痛的推荐药物，可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也可用于缓解轻、中度的疼痛症状，如头痛、关节痛、肌肉痛等。但使用这些退烧药，一定要注意不可同时使用。对乙酰氨基酚和布洛芬同属于一类解热镇痛药，同时使用可能会导致急性肝衰竭。

此前有很多肝脏损伤的案例都与过量使用此类药物有关。曾有报道：患者因过量服用感冒退烧药而导致肝衰竭死亡。

除不要同时使用退烧药外，还需注意退烧药不可与常见的感冒药如泰诺、白加黑等同时使用，也不可与部分中药感冒药同时使用。

常用的复方感冒药中，常常含有对乙酰氨基酚成分，如小儿氨酚黄那敏颗粒、酚麻美敏片、氨酚麻美干混悬剂等，部分中成药如感冒灵颗粒、速感康、强力感冒片等也含有对乙酰氨基酚。因此服用感冒药前需要仔细查看药品说明书，核对药物成分，避免同时服用含对乙酰氨基酚成分的药品，导致服药过量或蓄积，从而导致药品毒副反应。

避免超剂量使用。部分患者居家治疗期间，可能会超过推荐剂量下吃药，这是绝对不可取的。过量的药物不仅不能缓解症状、加速康复，还会导致更多的毒副作用。例如过量的对乙酰氨基酚可导致急性肝衰竭；治疗干咳的右美沙芬过量情况下可引起精神混乱、兴奋、紧张、烦躁、神志不清等，儿童过量可引起嗜睡、紧张、恶心、呕吐等一系列症状。

避免超次数使用。药物有不同的起效时间和半衰期，应严格根据药物特征按时间间隔服用药物。尤其退烧药，切忌因为高烧不退时反复去多次使用。对乙酰氨基酚和布洛芬一天内不要使用超过4次。使用布洛芬退烧时，应注意每次间隔6小时，一天用药不超过4次。使用对乙酰氨基酚退烧，若持续发热或疼痛，每4—6小时可重复使用1次，一天用药不超过4次。

避免食物与药物相互作用。酒精可增加右美沙芬的中枢抑制作用，服用对乙酰氨基酚期间饮酒，会损害肝脏，因此服用此类药物期间应避免饮酒或含酒精的饮料。服用布洛芬期间饮酒或吸烟还可能增加发生胃肠道出血的风险，因此应避免饮酒或抽烟。

同济医院主管药师李伟杰提醒大家，使用布洛芬可能抑制凝血功能，用药后可能更容易出血，因此，如使用软毛牙刷和电动剃须刀等应避免受伤。使用布洛芬或对乙酰氨基酚期间可能诱发或加重高血压，因此应密切监测血压。

如出现咳嗽等症状，需服用镇咳糖浆等，注意服用后半小时内不要喝水。如咳痰严重需要使用对乙酰半胱氨酸泡腾片，切记要将泡腾片溶解在温水中后服用，千万不要把泡腾片直接吞服，已有直接吞服泡腾片导致死亡的案例。如出现流鼻涕等症状，服用了氯苯那敏、氯雷他定等药物，请不要驾驶汽车或高空作业。(记者 吴纯新 通 讯 员 常 宇)