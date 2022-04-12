适度锻炼能将罹患肠癌风险降低20%

科技日报讯 （记者刘霞）英国科学家在最新一期《国际癌症杂志》上发表论文指出，他们首次准确地确定了锻炼如何降低罹患肠癌的风险并减缓肿瘤的生长。他们的研究表明，锻炼会导致抗癌蛋白白细胞介素-6（IL-6）释放到血液中，帮助修复受损细胞的DNA，最新研究有望催生肠癌新疗法。

最新研究负责人、纽卡斯尔大学运动生理学讲师山姆·奥兰治说：“以前的科学证据表明，锻炼越多，患肠癌的几率就越低，我们的研究结果支持这一观点。如果在较长一段时间内每周多次运动，释放到血液中的抗癌物质（如IL-6）就有机会与异常细胞相互作用，修复其DNA并抑制其生成癌细胞。”

在最新研究中，科学家们招募了16名年龄介于50到80岁之间的男性，他们的生活方式——如超重或肥胖，以及不参加体育活动等有罹患癌症的风险。

研究人员先采集这些人的初始血样，随后让他们在室内自行车上以中等强度骑行30分钟，结束后立即采集第二份血样。作为对照，在另一天，科学家们在参与者休息之前和之后采集血样。结果发现，与静息样本相比，运动后直接采集的血样中IL-6蛋白增加。

科学家在血样内加入肠癌细胞，并在48小时内监测细胞生长。结果发现，与静息样本相比，运动后直接采集的血样减缓了癌细胞的生长速度，也减少了DNA损伤的程度，这表明锻炼可以修复细胞。

研究人员估计，锻炼可将罹患肠癌的风险降低约20%。该团队计划开展进一步研究，以确定锻炼如何减少早期肠癌的DNA损伤，并提出预防该疾病最有效的运动形式。