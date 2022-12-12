传统医学认为，自然界有“春生、夏长、秋收、冬藏”的规律，人与自然相应，在养生时也应该顺应四时气候冷暖变化的规律和特点。冬天是一年四季中保养、积蓄的最佳时机，我国自古就有冬令进补的习俗。在冬季，人们的消化吸收功能相对增强，适当进补不但能够提高机体的抗病能力，还可以养精蓄锐，为来年的健康打下基础。

冬季饮食进补，既要考虑地区间的差异，更要清楚自身的体质。北方冬季寒冷，进补宜选温热之品，如牛肉、羊肉等；南方气温相对较高，应以平补为主，摄入鸡、鸭、鱼等；高原地区雨量较小且气候偏燥，人们应该适当多吃甘润生津的食品；如果天气持续干燥，还要在滋补时增加冰糖、百合等，以防身体上火。根据个人体质不同，饮食调养也要有所区分，阴虚体质的人可适当多吃豆浆、鸡蛋、鱼肉、蜂蜜、山药、萝卜、牛奶等柔和甘润的食物；阳虚体质的人，可适当多吃南瓜、韭菜、大枣等温热熟软的食物。

进入冬季，北方开始室内供暖，外面寒冷，屋里暖和，温差较大，要注意增加室内的湿度，同时多吃新鲜蔬菜和水果。这个时候也是心脑血管疾病的高发时节，适宜多吃保护心脑血管的食品，如丹参、山楂、黑木耳、西红柿、芹菜、红心萝卜等。此外，还宜多吃降血脂的食品，如苦瓜、玉米、荞麦、胡萝卜等。

到了冬至这天，各地都有丰富的美食文化。在北方，有冬至吃饺子、涮羊肉等习俗，而在江南地区，冬至吃汤圆最为流行，民间也有“吃了汤圆大一岁”的说法。此外，南方地区还有冬至吃馄饨、麻糍、赤豆糯米饭、擂圆等习俗，这些食物大多富含蛋白质、碳水化合物和脂肪，有补气活血、温中暖下的功效，适当摄入，能为人们冬季御寒提供更多能量。饮食进补之外，还可以适当进行锻炼，伸展筋骨，疏通气血，从而增强免疫力。

（作者为中国中医科学院研究员、博士生导师）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 18 版）