国家卫健委：12月11日新增新冠肺炎本土确诊病例2171例、无症状感染者6455例

12月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2240例。其中境外输入病例69例（广东21例，内蒙古10例，四川10例，上海7例，湖北6例，北京5例，天津3例，山东2例，重庆2例，辽宁1例，福建1例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在辽宁）；本土病例2171例（广东879例，北京528例，海南207例，浙江106例，重庆101例，四川96例，河南80例，福建41例，辽宁29例，云南19例，黑龙江13例，山东12例，内蒙古11例，上海11例，江苏10例，湖南7例，山西4例，湖北4例，陕西4例，河北2例，广西2例，贵州2例，天津1例，安徽1例，西藏1例），含65例由无症状感染者转为确诊病例（广东36例，福建9例，重庆8例，北京4例，浙江3例，黑龙江1例，江苏1例，山东1例，海南1例，四川1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例5例，均为本土病例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例3663例，其中境外输入病例50例，本土病例3613例（广东1736例，北京522例，重庆222例，四川196例，黑龙江191例，云南147例，福建105例，内蒙古75例，河南72例，山西61例，浙江54例，贵州47例，江苏43例，山东25例，湖南14例，陕西14例，辽宁13例，上海13例，新疆13例，湖北12例，海南10例，河北6例，安徽6例，广西4例，青海4例，吉林3例，天津2例，江西2例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者203892人，重症病例较前一日减少14例。

境外输入现有确诊病例507例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例28230例，累计治愈出院病例27723例，无死亡病例。

截至12月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37968例（其中重症病例141例），累计治愈出院病例322109例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例365312例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者14996305人，尚在医学观察的密切接触者913759人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6598例，其中境外输入143例，本土6455例（重庆1744例，广东1468例，北京609例，山西292例，黑龙江286例，天津253例，山东242例，青海172例，湖北154例，陕西139例，河北125例，上海120例，海南117例，江苏99例，云南82例，福建76例，河南75例，浙江68例，吉林60例，四川53例，辽宁43例，宁夏41例，广西37例，甘肃31例，内蒙古26例，安徽16例，湖南9例，西藏9例，江西3例，贵州3例，新疆3例）。

当日解除医学观察的无症状感染者29843例，其中境外输入113例，本土29730例（重庆7112例，广东5168例，甘肃3087例，北京2055例，四川1307例，山西1249例，河南1153例，青海1100例，新疆842例，云南752例，江苏680例，黑龙江619例，天津470例，山东453例，宁夏399例，吉林379例，辽宁333例，广西309例，贵州306例，湖北264例，陕西253例，内蒙古246例，福建240例，河北227例，上海207例，安徽206例，湖南118例，江西96例，浙江86例，西藏8例，海南4例，兵团2例）；当日转为确诊病例66例（境外输入1例）；尚在医学观察的无症状感染者250822例（境外输入1654例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8946179例。其中，香港特别行政区475036例（出院102909例，死亡10959例），澳门特别行政区956例（出院797例，死亡6例），台湾地区8470187例（出院13742例，死亡14679例）。