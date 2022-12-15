直播预告：如何科学对待肺结节，消除恐慌心态？

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

12月15日15:00-16:00，复旦大学附属华山医院胸外科主任医师马勤运将做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普肺结节相关科普知识。

专家简介

马勤运，复旦大学附属华山医院胸外科教授，复旦大学附属华山医院北院胸外科执行主任。任上海市中西医结合学会胸外科专业委员会常委、上海医师协会胸外科医师分会常委、中国康复协会肺康复专业委员会常委、中国肺癌专业委员会委员、上海市抗癌协会胸部肿瘤专业委员会委员。

擅长：肺癌、食道癌、纵膈肿瘤、重症肌无力等胸外科疾病的微创手术治疗，尤其注重肺癌的早期诊断和治疗。

如何收看直播：

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重要提示：

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