国家疾控局：老年人接种新冠疫苗获益最大 除四类禁忌外鼓励及早接种

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，我国目前新冠病毒疫苗接种情况如何？有的群众有基础病，担心是接种禁忌而不敢接种。请问，目前新冠疫苗的接种禁忌有哪些？基层接种培训工作进展得怎么样？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，截至2022年12月13日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34亿5167.7万剂次，接种总人数达13亿722.2万，已完成全程接种12亿7401.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.73%和90.37%。完成加强免疫接种8亿1571.8万人，60岁以上老年人接种覆盖人数为2亿4021.9万人，完成全程接种2亿2864.4万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的91.0%和86.6%。完成加强免疫1亿8417.9万人，其中80岁以上老年人接种覆盖人口数为2773万人，完成全程接种2375.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的77.5%和66.4%，完成加强免疫接种1515.3万人。

“从国内外新冠肺炎研究和临床实践表明，60岁以上特别是80岁以上的老年人，有基础性疾病的人，感染新冠肺炎病毒以后容易发生重症甚至危重症，因此这些人接种疫苗获益是最大的。”夏刚说。

夏刚表示，根据疫苗研发的情况和预防接种工作实践，国务院联防联控机制在印发的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》中，明确了老年人的接种禁忌，包括四类：一是既往接种疫苗时曾发生过严重过敏反应，主要是过敏性休克和喉头水肿；二是因严重慢性疾病生命已经进入了终末阶段；还有两类是缓种的，就是急性感染性疾病处于发热阶段的，要暂缓接种；还有就是严重的慢性疾病处于急性发作期的，要暂缓接种。比如正在化疗的肿瘤患者，出现高血压危象的患者，冠心病患者心梗发作，自身免疫性神经系统疾病处于进展期，以及癫痫患者处于发作期。

“为了更好地指导地方做好老年人新冠病毒疫苗接种工作，我们已专门组织培训，要求各地科学做好接种禁忌的判定，规范接种实施。”夏刚表示，要按照“四有”要求，也就是说要有二级以上综合医院急诊急救人员驻点保障、有急救设备药品、有120急救车现场值守、有二级以上综合医院救治绿色通道，做好医疗救治保障，老年人可以放心接种。

“如果不属于以上接种禁忌的情形，鼓励大家积极、主动、及早进行接种。”夏刚说。