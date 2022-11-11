专家：携手共进 为血液疾病患者带来更多获益

“我国血液疾病患者基数庞大，且诊疗发展起步较晚，整体疾病负担沉重。而随着近年来创新疗法的不断涌现以及我国血液疾病诊断治疗水平的不断提升，血液疾病领域迎来了一次次的变革，也为患者带来了更多获益。”第五届进博会期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅做客人民健康会客厅，探讨血液疾病防治相关话题。

“从医疗创新层面看，血液疾病治疗相关创新技术和创新药的应用，不断改善着患者的治疗体验和效果。例如，原来要用两次药变成现在用一次药即可；从原来的终身治疗转变为有疗程的治疗。”赵维莅认为，虽然目前血液疾病负担还呈现增长趋势，但通过医疗技术创新以及相关医保政策的覆盖，患者的整体治疗效果将会越来越好。

借助进博会强大的“溢出效应”，越来越多的前沿疗法和创新产品加速落地。“进博会是一扇非常重要的‘窗口’，既让我们看到了更多的全球创新，也让世界看到了中国的发展和成果。”赵维莅说，“希望血液疾病领域的同道能够携手共进，从各个层面关注患者所需，以更多创新成果惠及患者。”

如何将“瑞金经验”更好地应用推广到血液疾病防治工作当中？赵维莅认为，一方面要将瑞金医院前期积累的系统化、规范化诊疗经验推广出去，如通过国家医学中心、国家区域医疗中心、医联体等输出经验做法；另一方面，瑞金医院也将联合科研机构、企业等，持续探索血液疾病治疗的新方法、新理念。