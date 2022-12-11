形成合力，落实好疫情防控优化措施

优化核酸检测查验措施，落实高风险区快封快解；优化调整阳性感染者隔离方式，优化调整部分场所防疫要求；保障群众基本购药需求，加快推进老年人新冠病毒疫苗接种；确保交通物流畅通，强化从业人员防护……新制定的十条优化措施出台后，各地迅速行动，制定具体的落实举措，更加科学精准、有序有效地推进疫情防控工作。

坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。近三年来，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案，出台一系列优化措施，有效处置了百余起聚集性疫情，有效应对了五波全球性疫情的冲击，感染率和死亡人数保持在全球最低水平，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性。实践充分证明，中国的抗疫实践极大程度保障了全体人民的生命安全，极大程度创造了生产生活条件和投资发展环境，极大程度彰显了中国特色社会主义制度的优越性。

当前，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。新出台的十条优化措施，是基于病毒特点和疫情形势，结合近期各地疫情应对实践经验，对第九版防控方案、二十条部分措施的进一步优化。优化后的防控措施能够更好地适应疫情防控的新形势和新冠病毒变异株的新特点，进一步提高疫情防控的科学性和精准性，使防控更具可操作性和针对性，更高效地利用防控资源，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求。

必须认识到，优化疫情防控措施是主动的优化而不是被动的，新十条出台不是放松防控，更不是完全放开或所谓“躺平”。我国人口基数大，老年人口多，慢性病和基础病患者众多，医疗卫生资源数量相对不足，且医疗资源的分布也不均衡。此次优化既针对当前我国主要流行的病毒变异株特点、疫情流行特征，也考虑到对疫情形势动态的研判、对现行防控措施的成效评价，还综合了各地疫情防控有益经验和存在问题的梳理总结。这次优化，正是贯彻以人民为中心、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的具体实践，是防控政策持续优化的举措，通过加强全人群特别是老年人群免疫接种，加强药物和医疗资源的准备等，进一步提升防控能力，为今后继续优化完善防控策略和措施、最终战胜疫情提供条件和保障。

防控措施和策略的调整是一项系统性的工作，需要党政各部门和社会各方面同心、同向、同行。各地区各有关部门要统筹医疗资源的布局和利用，统筹好新冠病毒感染的医疗救治和日常医疗服务保障工作。要科学精准做好医疗机构疫情防控，落实好关心关爱医务人员的各项措施，做好医务人员的疫苗接种、健康监测，确保医务人员的力量满足临床工作的需要。要优化预防接种服务，细化各种便民措施，打通老年人接种的“最后一百米”。要加强病毒变异、疾病严重性、医疗资源使用情况的监测，尽量维护正常生产工作秩序，及时解决群众反映的急难愁盼问题。每个人也都应担负起护卫自身健康、家人健康的责任，养成健康生活习惯，切实当好自己健康的第一责任人。只有一揽子、一体化统筹推进实施，确保各项措施落实、落地、落到位，才能更加精准有效遏制疫情，形成抗击病魔的强大合力。

常态化疫情防控是场持久战。完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，凝聚共识、形成合力，携手齐心、共同努力，我们就一定能赢得疫情防控的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 02 版）