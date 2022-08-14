感冒好了咳嗽不停应该怎么办？

一场秋雨一场凉。立秋后天气渐凉，进入感冒高发期，很多患者会有“感冒已经好了，可咳嗽却一直不好”的感觉。特别是晚上，躺在床上咳嗽连连，睡眠也大受影响。还有人在办公场所咳嗽不止，疫情防控期间更加显得尴尬。

为什么感冒之后咳嗽好得慢？

患上感冒、流感后，人们会出现流涕鼻塞、咳嗽咽痛、发热恶寒等症状，其中咳嗽最为常见，且相当顽固。即便是普通感冒，七到十天其他感冒症状会慢慢消失，但咳嗽症状却停不下来。这种情况一般是由以下几种原因引起的：

首先，感冒后上呼吸道发炎了，气道分泌物就会变多，咳嗽能将这些分泌物以痰液形式排出去，防止呼吸道被堵住。所以机体为了促进排痰，可能会出现咳嗽不止的情况。

其次，是呼吸道的损伤。目前普遍认为，呼吸道损伤是由气道炎症引起，炎症因子是导致气道高反应性最重要的机制之一。感冒之后，气道炎症造成气道高反应性，气管处于高敏感状态，稍微受到外界刺激，气道就会收缩引起咳嗽，呼吸道损伤,让人更容易再次感冒,久而久之会出现气道结构改变,造成更为严重的呼吸系统疾病。

另外，不论是普通感冒还是流行性感冒，大都是由普通感冒病毒和流感病毒引起的，这些病毒可能导致急性气管-支气管炎。而细菌感染往往继发于病毒感染。若是患者本身体质就比较差，或是肺功能不好，细菌的感染也可能会使下呼吸道受到影响，出现感冒后咳嗽不止的状况。

咳嗽时间过长可能会引发哮喘或其他疾病。所以，不论是什么原因引起的感冒后咳嗽都应当引起重视，要及早治疗。

中药对咳嗽的治疗具有多靶点优势，如连花清咳片等，其融汇了东汉张仲景《伤寒论》中宣肺泄热、止咳平喘的麻杏石甘汤；明代叶文龄《医学统旨》中的清金化痰汤，其中清半夏燥湿化痰，桑白皮止咳平喘，苦杏仁镇咳平喘，桔梗宣肺利咽、镇咳排痰，前胡降气化痰；宫廷要药大黄通腑泄肺，让引起咳嗽的肺部热毒通过排便排出体外；再配合具有清热解毒作用的山银花、黄芩、连翘等，可以说是集中了清宣肺热、止咳化痰、促进排痰、利咽平喘的一批药物，发挥多靶点治疗作用。

因此，大家一定不要轻视感冒后的咳嗽，因为咳嗽不仅影响人的休息和睡眠，长时间的用力咳嗽还容易使咽喉部粘膜出现破损，病毒或细菌入侵就有了可乘之机，导致病情加重，甚至会引起肺气肿、支气管扩张、哮喘等疾病。