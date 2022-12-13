做好中西医结合医疗服务保障

本报北京电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制近日召开新闻发布会，介绍中西医结合医疗服务保障有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，十条优化措施出台后，国务院联防联控机制相关部门又陆续作出工作部署，强调优化就医流程，发挥医联体作用，也对发热患者就诊，居家隔离治疗，以及老年人、孕产妇和儿童健康服务等提出了明确要求。要加强发热门诊设置，鼓励医疗机构开展互联网线上咨询诊疗；开展好健康监测，对重点人群实施分级分类管理；坚持中西医结合、中西药并用，为群众做好医疗服务保障。

“做好医疗资源的准备，可以说是做好下一阶段医疗服务工作的‘先手棋’和‘关键棋’。”国家卫生健康委医政司司长焦雅辉说，目前已指导各地加强医疗资源的准备和建设，包括进一步做好发热门诊的建设、加强定点医院医疗资源的准备、二级医院重症资源的准备、三级医疗机构重症资源的扩容和改造等。

据介绍，目前，全国的重症医学床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近10张/10万人的水平。重症医学的医师总数是8.05万人，“可转换ICU”储备医师10.6万人，重症专业的护士是22万人，另有“可转换ICU”护士是17.77万人。

焦雅辉表示，要以地市为单位，按照城市的人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。此外，要求三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例。对于各个专科ICU，要按照综合ICU的标准来进行扩容改造和建设。再按照床位总数4%的比例改造可转换ICU床位，需要的时候，可以在24小时内迅速转换成重症ICU的资源，保证综合ICU和可转换ICU能够达到医院床位总数的8%。按照现在床医比和床护比，再额外扩充20%到30%的医疗力量作为重症力量的补充。“所有这些扩容和改造工作，要求各地务必在12月底之前完成。”

发布会上，焦雅辉说：“以往大家觉得核酸阳性了都是到定点医院就诊，接下来所有的医疗机构都要接诊核酸阳性患者。不用再担心核酸阳性了医院不接诊，这个是不允许的。从现在开始，所有的医疗机构都要做好这方面准备。”

“临床实践证明，中医药及中西结合救治的效果是显著的，特别是能够显著改善新冠肺炎患者发热、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症状，在缩短核酸转阴时间等方面具有很好的优势。”北京中医医院院长刘清泉介绍，总的来讲，凡是具有疏风清热、化湿解毒、清瘟宣肺这样功效的治疗感冒的中成药，对于当下奥密克戎都是有非常好的疗效。

当前，如何利用好中医药的特色优势？“中医药系统也要主动识变应变，更好地适应疫情防控的需要。”国家中医药管理局医政司司长贾忠武介绍，根据目前新冠肺炎感染者以无症状感染者和轻型患者为主的特点，鼓励各省份总结当地的疫情防治经验，结合当地的气候条件，以及当地中药供应的可及性等因素，修订当地的中医诊疗方案。国家中医药局也在制定“居家中医药的防疫干预指引”，对大家服用药物作出指导。

北京朝阳医院副院长童朝晖表示，无症状感染者不需要治疗，轻型感染者有一些轻微症状，比如轻微咳嗽、中低热或者嗓子不舒服，可以对症处理。如果高热38.5℃以上，可以服用退烧药或者清热解毒的中成药。当出现高热不退，呼吸频率加快、胸闷气短等症状时，应及时到定点医院接受治疗。