十年来，我国医疗服务能力持续提升

过去，到大的三甲医院看病，堵车、停车是个老大难问题，患者就医很不方便。在9月28日国家卫生健康委举行的“一切为了人民健康”系列新闻发布会上，中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊谈到的这个问题引起了普遍共鸣。“我们痛下决心把院区内员工停车位转移到附近社会停车场，把院区停车位留给患者。”王俊说，这样一来，高峰时段到人民医院就诊的患者开车排队时间由过去的1.5小时缩减到几分钟。

这是十年来医疗机构通过加强能力建设服务百姓健康一系列举措中的一件小事。“党的十八大以来，围绕人民群众就医过程中反映比较突出的问题，我们通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医和明白就医。”国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉说。

公立医院是我国医疗服务体系的主体，其发展质量直接关系到人民群众能否获得满意的医疗卫生服务。

为了推动公立医院实现高质量发展，国家卫健委提出公立医院“三个转变、三个提高”的发展要求。焦雅辉解读，要促进公立医院实现从规模性扩张向提质增效转变、从粗放管理向精细化管理转变、从注重物质要素向注重人才技术要素转变，达到提高医疗服务质量、效率和医务人员积极性的目标。为此，国家卫健委启动了二级公立医院和三级公立医院全覆盖的绩效考核。公立医院管理现代化水平不断提升，医疗服务质量、医疗安全状况持续改进，医疗技术、医疗服务能力持续提升。

据不完全统计，50%的二级以上公立医院开展预约诊疗服务，超过4800家医院能够提供精准预约；2000多家医院提供多学科诊疗服务，为疑难危重疾病解决诊断难的问题；接近60%的三级公立医院、36%的二级公立医院开展日间手术，有效缓解手术难问题。

2017年，我国启动了国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置工作。目前，全国共依托22家医院设置了12个国家医学中心。

国家医学中心的建设任务包括科技创新能力建设和优质医疗资源扩容两个方面。首都医科大学附属北京天坛医院党委书记管仲军说，天坛医院承担的国家医学中心建设任务目前已经建立起了相关的制度和人才储备机制，承担的国家区域医疗中心建设也正在有序推进。通过逐步向基层依托医院派驻临床专家、开设专家门诊、手术会诊、联合查房等方式，切实把高水平的医疗技术和服务送到基层。