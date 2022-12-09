国家卫健委：什么时候撤掉现有核酸采样点 取决于社会需求

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近期，有很多地方核酸检测点都撤掉了，但是上班、进入公共场合还要查验核酸，给群众带来很多的不便，有的核酸点也排起了很长的队，这一问题如何解决？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，新十条颁布以后，要求不再以行政区域来进行全员的核酸检测，各地出台的落实措施也提出，进入公共场所等不再要求出示核酸阴性证明。但是去医疗机构、养老机构等特殊场所，还是要求出示核酸检测结果。

“考虑到在近一段时间之内，有一部分人有核酸检测的需求，所以要求各地在优化调整疫情防控措施的过程当中，不能随意撤除核酸采样的点位，要保持现有核酸采样点的布局和规模不变，而且要保留一段时间，满足‘愿检尽检’人群核酸检测的需要。”焦雅辉说。

焦雅辉表示，未来，会根据措施不断优化和调整，相应调整核酸采样点的布局和相关要求。目前的布局和规模维持多长时间，什么时候撤掉，取决于社会需求。什么时候大家“愿检尽检”的需求没有了，或者已经很少了，再相应调整核酸采样点的布局。