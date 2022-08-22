西藏日喀则设计储备方舱床位8654张

西藏自治区官方21日举行新冠肺炎疫情防控工作第十三场新闻发布会，发布会介绍，西藏建立方舱医院储备机制，储备足够数量床位备用。目前设计储备方舱床位超1.2万张，其中日喀则市方舱医院分三期设计，床位共8654张。

西藏自治区政府副秘书长旦增伦珠说，截至8月20日24时，全区治愈出院40人，613名无症状感染者解除隔离医学观察，554名密接者解除集中隔离观察。目前41325人在接受隔离观察。

他说，拉萨市用3天时间建成并投入使用第二家方舱医院，设计床位达1200张，日喀则市第二家方舱医院也已建成并投入使用。

旦增伦珠介绍，西藏充分发挥援藏机制优势，协调对口支援省市有丰富经验的医疗管理团队，搭配本地团队，对一些重点方舱医院进行整建制的接管。

目前，北京市、江苏省支援团队接管了拉萨市方舱医院一部分区域，山东省进驻日喀则市方舱医院，上海市将接管日喀则市新建成的方舱医院。医务人员对入舱者进行全力救治，并充分发挥中(藏)医优势进行干预治疗，为“舱客”普及健康知识、进行心理辅导、教授健身操，确保早日康复。

“我区疫情形势仍然复杂严峻。”旦增伦珠说，期待所有“舱客”健康归来。

此外，为助力打赢这场疫情防控阻击战，西藏自治区住建厅完成了拉萨市、日喀则市、林芝市等地市方舱医院的具体设计。其中，拉萨市方舱医院设计床位2000张(不含拉萨第二家方舱医院)，日喀则市方舱医院分三期、床位共8654张，此外山南市350张、林芝市400张、昌都市1000张、那曲市300张、阿里地区150张。