国家卫健委：所有医疗机构都要接诊核酸阳性患者

人民网北京12月9日电 （记者闫妍）“通过流程的优化和调整，目前我们要求，所有的医疗机构都要接诊核酸阳性的患者，所有的医疗机构不能以核酸阴性、阳性结果区分接诊患者，应完全出于医疗需要。”12月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，大家不要担心，因为自己核酸阳性，没有医院接诊，我们目前提出了这样的要求，要求医疗机构做好准备，所有的医疗机构根据患者的病情和主诉收治患者，患者自身也可以根据自己病情需要选择就诊医疗机构。

“进一步优化疫情防控措施发布以后，我们及时印发有关通知，指导各地相应调整和优化就医流程，尽最大努力降低医院内交叉感染，保证就诊患者及医务人员的安全。”焦雅辉说。

焦雅辉提示，建议患者按照分级诊疗流程进行就诊。冬季是呼吸道疾病高发季节，发热的病人，如果家里有常用备药，尽可能在家用药治疗。如果家附近的社区卫生服务中心有发热门诊或者发热诊室，也尽量选择到基层社区中心，既能够解决开药问题，也可以保障自身的安全。到医院就诊，交叉感染的风险会增高。

焦雅辉表示，在优化流程方面，国家卫健委要求到二级以上医院就诊，对普通门诊的病人要进行预检分诊，主要目的是把核酸阳性和核酸阴性的患者区分开。要求预约诊疗或预检分诊时，门诊的患者出示48小时的核酸检测阴性证明。如果患者不是因为急诊就诊，建议在院外先进行核酸检测，再通过预约诊疗进行提交。如果是核酸阳性，国家卫健委也要求医院不能拒诊，医院普通门诊诊疗区域要划分出核酸阳性的诊疗区和核酸阴性的诊疗区。出示核酸检测结果以后，根据结果分别进入相应的诊疗区域接受医疗服务。

焦雅辉说，关于急诊，国家卫健委强调，不能以核酸检测的结果作为是否接诊的先决条件。如果有核酸阴性的证明，那么直接进入急诊接受相应的医疗服务。如果没有相应阴性核酸证明，急诊要求进入到缓冲区，不影响、不延误医疗急救服务。在提供急救服务的同时，要进行抗原或者核酸检测。对于发热门诊，要求凡是发热、有呼吸道症状的患者，因其绝大多数都已经出现症状，这时候对于抗原检测是很敏感的。所以对于在发热门诊就诊的患者，要求尽快用抗原检测。抗原检测以后，根据疾病的情况，绝大多数开具相应的处方，患者拿药之后，建议能够尽快返回家，进行居家治疗。

焦雅辉还表示，对于住院流程，因住院患者是比较脆弱的人群，所以所有入院患者入院前都要进行核酸检测，入院后根据情况来调整检测的频次，并且交叉选用抗原检测或者核酸检测。无论是住院区域还是门诊区域，包括急诊区域，都要设置核酸阳性区和核酸阴性区，包括在住院的病房。根据医院的条件，如果有独立的楼栋，可以以独立的楼栋作为收治核酸阳性患者的住院区。如果没有独立的楼栋，要求在每一层楼或者是每一个病房也都要留出相应的房间，作为收治核酸阳性患者的病房。要求医院要特别关注65岁以上合并严重基础疾病，特别是没有完成全程免疫接种的人群，作为住院关注的高风险人群，加强对他们的监测。一旦发现核酸阳性，要注意加大病情观察的频次，并且要转入到独立的隔离病房中，加强医疗救治方面的服务。这也就意味着，通过这些流程的优化和调整，以往大家觉得核酸阳性的都是到定点医院就诊，接下来所有的医疗机构，都要接诊核酸阳性患者。