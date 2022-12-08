北京公布优化基层医疗卫生服务四项措施 为居家隔离人员提供康复指导

人民网北京12月8日电 （池梦蕊）12月7日，北京市召开第430场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫生健康委党委书记钟东波就“新十条”政策实施后，如何保障市民的正常就医需求以及出现发热等症状，能否得到及时的康复指导支持等回答记者提问。

根据“新十条”政策，轻症和无症状感染者可居家隔离康复，如果居民出现发热等相关症状，能否得到及时的康复指导支持，能否在就近的基层医疗卫生服务机构就诊？

钟东波表示，随着防控政策调整优化，90%以上感染者为无症状和轻型感染者，可居家隔离康复，是更符合疾病特点的防控方式。基层医疗卫生服务机构是我们公共卫生服务的网底，也是人民健康的“守门人”。目前北京市共有社区卫生服务中心（站）、门诊部、村卫生室等各类基层医疗卫生服务机构10684个，覆盖每一个街道乡镇，拥有基层卫生人员90654人。为了有效支持居家隔离感染者的自我医疗，保障居民健康安全，我们优化了基层医疗卫生服务四项措施，切实保障居民基本卫生服务需求。

一是为居家隔离人员提供康复指导。对于居家人员亟需的新冠疾病防治知识、居家康复、药物使用方面进行科普宣传，指导居民进行抗原自测；通过“互联网+医疗”等多种线上线下相结合方式，对居家康复人员进行巡查指导和健康监测，必要时通过三级医院的远程医疗方式进行会诊指导。

二是为居家隔离人员提供转诊服务。如果阳性感染者病情加重，基层医务人员在做好科学防护下，可开展上门巡诊，评估感染者健康情况并及时处置。如阳性感染者需要外出诊治时，根据患者病情及意愿，做好联系对接，通过自驾车、120急救车或志愿车队等方式，及时转至医院进行治疗。

三是为居民提供就近购药就医服务。有条件的基层医疗卫生服务机构均设置发热门诊或发热哨点，配备充足的医疗力量，满足患者的就医需求；具备条件的基层机构在加强防护基础上可接诊有发热等11类症状的患者，提供开药及相应诊疗服务，为居民就医提供便利；对超出基层诊疗能力的患者，及时转诊至医院发热门诊治疗；对诊断后可居家的轻症患者，告知患者闭环返回进行居家隔离康复，并提供健康指导。

四是充实基层医疗服务力量。为了强化基层服务能力，支持居家隔离人员自我医疗，我们通过医联体统筹、医护多点执业以及多种途径招募等方式，补充医务人员到基层医疗卫生服务机构工作，满足居民居家隔离康复和到基层医疗卫生服务机构看病就医的需求。（来源：人民网－北京频道）