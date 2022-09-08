北京建成2111个社区卫生服务中心

截至2021年，全市社区卫生服务中心（站）已达2111个，基本实现步行15-30分钟可及社区卫生服务、开设长处方服务、推动家庭医生签约……昨天上午，市卫健委召开基层医疗卫生能力建设专题媒体沟通会。党的十八大以来，本市基层卫生分级诊疗成效显著，服务体系日趋完备，资源布局更加合理，服务模式不断创新，服务能力更是得到了明显提升。

家庭医生团队增至5743个

市卫健委基层卫生健康处副处长李君念介绍，近年来全市基层卫生服务网络更加完善，截至2021年，全市社区卫生服务中心（站）达2111个，比2012年增加214个，全市基本实现步行15-30分钟可及社区卫生服务。尤其是城区，基本步行15分钟即可抵达。基层卫生服务模式也在逐步转变，通过全面推广家庭医生签约服务，以该服务为抓手，以儿童、孕产妇、残疾人、老年人、慢性病患者等为重点人群，深入践行生命全周期健康管理理念，为居民提供方便、可及、连续、有效的基本医疗和公共卫生服务。

此外，十年来，全市家庭医生团队从最初的3097个壮大到现在的5743个，为825万名居民提供家庭医生签约服务，重点人群签约率达90%以上。

长期处方已服务636万人次

本市不断引导居民基层首诊。推行“先诊疗后结算”服务，方便患者就医。免除老年人在社区卫生服务机构就诊普通医师医事服务费个人自付部分金额，降低基层就医门槛。最大限度满足居民用药需求，加强医疗机构间慢病用药衔接，对诊断明确的高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病及慢阻肺患者执行长期处方管理，截至目前，提供长期处方服务636万人次。

目前，本市山区常态化巡诊服务模式也已经建立起来。2018年建立农村地区巡诊工作机制，由乡镇社区卫生服务中心或区属医疗机构，对人口过少、面临搬迁或暂时难以配置医疗资源的偏远山区，每周定期开展巡诊服务，为山区百姓送医送药入村进户。截至2021年，各远郊区共开展入村巡诊服务约3万场次，受益群众达40余万人次。

三级医院门诊向基层分流

近些年来，本市基层卫生服务能力也在持续加强。基层卫生人才队伍不断优化，全市社区卫生服务机构拥有各类卫生技术人员总数由2012年的24003人增至34792人，增长45%。基层卫生诊疗量和居民满意度逐年提升。2021年，社区卫生服务机构诊疗人次比10年前增长86%，基层诊疗人次占比不断提高，呈现出三级医院门诊服务量向基层机构分流的良好态势。据第三方调查，2021年居民社区卫生服务综合满意度为88%，比2012年提高了11个百分点。基层医疗机构能力标准也在不断提高，截至目前，全市120家社区卫生中心达到推荐标准、160家达到基本标准，建成22家社区医院，建立180余个国家级或市级临床重点专科基层服务点。

当前，本市公共卫生均等化再上新水平。十年来，北京市基本公共卫生服务项目从12项增加到28项，惠及人群不断扩大，人均基本公共卫生经费一直高于国家标准，卫生经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标与居民满意度均呈现逐年向好的态势。全市社区卫生服务机构管理慢性病人总数由2012年的274万人提高到389万人，为符合优待政策的老年人免费体检累计539万人次。实施慢性病防治“家庭保健员计划”，推动居民形成健康观念与健康生活方式，同时，全市累计培养家庭保健员21.2万名。