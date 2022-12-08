新冠病毒阳性感染者如何进行居家康复？北京发布指引

北京卫健委8日在其官方微信发布新型冠状病毒阳性感染者居家康复专家指引(以下简称指引)。指引明确，奥密克戎变异毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，一般患者可在家观察治疗，注意卧床休息，加强支持治疗，保证充分能量和营养摄入。阳性感染者居家康复期间加强健康监测，隔离第6、7天连续2次核酸检测Ct值≥35解除隔离。

附指引全文：

新型冠状病毒阳性感染者

居家康复专家指引

(第一版)

本指引用于帮助和指导新型冠状病毒阳性感染者(含核酸阳性或抗原阳性，以下简称阳性感染者)居家康复期间自我健康管理。当您被通知新冠病毒核酸检测阳性或者自测核酸抗原阳性时，请不要惊慌也不要害怕，认真阅读本指引并参照执行，做自己健康的第一责任人。

一、生活起居须知

(一)阳性感染者居家康复期间严格做到不外出，谢绝一切探访。同住人应做好个人防护，一并遵守居家隔离康复管理要求。

(二)阳性感染者单独居住在通风良好的房间。衣物、床单、毛巾等用品与他人分开存放、分开洗涤。单独使用餐具。房间内配备体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品以及消毒产品、带盖的垃圾桶等防疫物资。

(三)阳性感染者进入家中公共区域应规范佩戴N95口罩。同住人与阳性感染者接触时，或处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护，佩戴N95口罩、一次性手套，与其保持1米以上距离，做好手卫生。

(四)各居室应关闭房门独立开窗通风，房间每日至少上、下午各进行1次开窗通风，每次30分钟以上。中央空调应关闭回风，按照全新风模式运行。卫生间内应加强开窗通风，或开启排气设备进行通风换气。每日至少进行1次房间湿式清扫。

(五)卫生间需做好日常清洁和消毒。坐便器冲水时，先盖马桶盖再冲水。卫生间、厨房的干湿地漏均需要每天定时注水，注水后盖上盖子，再用注水的塑料袋压住地漏，或采用硅胶垫等封堵。

(六)生活垃圾要妥善处理，每次清理垃圾时用双层塑料袋装好并扎紧袋口，避免出现遗洒，并对其外表面和封口处消毒后， 由同住人佩戴N95口罩及戴乳胶手套将垃圾放至社区指定位置。

(七)除生活必需品和药品外，尽量不要订购其他快递。收取快递、外卖时采取无接触方式，开门时需规范佩戴N95口罩和一次性手套，并在开门前后做好手卫生。

二、自我健康管理

(一)奥密克戎变异毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，一般患者可在家观察治疗，注意卧床休息，加强支持治疗，保证充分能量和营养摄入。注意水、电解质平衡，维持内环境稳定。如遇健康问题可向属地社区卫生服务机构寻求帮助。

(二)阳性感染者和同住人员每日监测体温和病情变化，出现呼吸道感染症状或原有基础疾病等明显加重时，要根据病情对症治疗或及时就医。

(三)阳性感染者居家康复期间加强健康监测，隔离第6、7天连续2次核酸检测Ct值≥35解除隔离。

(四)保持心理健康，减少焦虑、恐惧、紧张、烦躁情绪。保持规律的日常作息及娱乐，提高机体免疫力。如果出现情绪低落或受某些不良情绪影响，可主动与信任的人倾诉获得心理支持，消除负面情绪。必要时可寻求心理专业人员支持，拨打心理援助热线。

三、自我医疗服务

(一)阳性感染者常见的症状包括发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等。根据专家临床经验，一般普通中青年患者感染新冠病毒后，病程为7天左右，接种过新冠疫苗并完成加强免疫的人群病程更短、病情更轻。部分老年人，尤其70岁以上有基础疾病的老年人病程更为复杂。

(二)结合临床专家意见，针对病毒感染大多采用对症治疗，药物所能发挥的作用主要是缓解症状，建议在出现症状的初期对症用药。

如果出现发热、头痛、咽痛且明显影响休息和睡眠，可以服用解热镇痛药物，如布洛芬、对乙酰氨基酚，儿童可选用相应的混悬液；如果出现咳嗽症状，建议使用复方鲜竹沥液、宣肺败毒颗粒、急支糖浆等；如果出现痰多、咳痰费力症状，建议使用复方甘草片、乙酰半胱氨酸颗粒等；如果咽痛、咽干症状明显，建议使用华素片、西瓜霜含片等；如果鼻塞流涕症状明显，建议使用扑尔敏、氯雷他定、西替利嗪或布地奈德喷鼻。

新冠病毒感染可能导致慢性病、基础疾病病情加重，患有基础疾病的人一定要规律用药，控制好病情。

(三)阳性感染者出现以下任一症状时，需要急诊就医。可直接拔打120急救电话，或者选择合适方式前往医疗机构救治。

1、服用退烧药后仍发烧超过38.5℃，并持续超过2天；

2、体温35℃及以下；

3、抽搐；

4、呼吸困难或气促；

5、失语或不能行动；

6、不能苏醒或不能保持清醒；

7、胸部或腹部疼痛；

8、头晕或意识混乱或精神状态明显转变；

9、虚弱或脚步不稳；

10、孕妇的胎儿活动减少或停止(适用于妊娠期 24 周或以上的孕妇)；

11、持续不能饮食，或腹泻/呕吐超过2天。