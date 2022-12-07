国家卫健委：老年人接种新冠疫苗的不良反应发生率略低于年轻人

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，很多老年人特别是高龄老人对于疫苗接种的安全性还是存在顾虑的。老年人普遍都患有高血压、糖尿病等慢性疾病，这些老年人能否接种疫苗？哪些老年人是接种疫苗的禁忌人群呢？

对此，国家卫生健康委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，中国的新冠病毒疫苗非常安全，接种以后获益远远大于风险。

“中国疾控中心对我国已经开展接种的超过34亿剂次、超过13亿人的不良反应监测发现，我国新冠病毒疫苗的不良反应发生率与常年接种的其它一些疫苗相当，而且老年人的不良反应发生率还略低于年轻人。”郑忠伟说。

郑忠伟表示，目前，我们国家已经累计向全球120多个国家和国际组织提供了超过22亿剂次的疫苗。从报道当中也可以看到，有30多个国家的元首、政府首脑、政府官员带头接种中国的新冠病毒疫苗。“全球到目前为止，按照不完全统计，60岁以上老人接种中国的新冠病毒疫苗已超过10亿剂次，都非常安全。”郑忠伟说。

郑忠伟说，糖尿病、高血压等慢性病不是新冠病毒疫苗接种的绝对禁忌，只要这些慢性病控制得好，处于稳定期，都可以接种新冠病毒疫苗。

“当然，在加快推进老年人新冠病毒疫苗接种的方案里，也确定了4种不能或者暂缓接种的情况。”郑忠伟介绍，第一种，老年人在既往接种疫苗有过严重的过敏反应时，比如出现过过敏性休克、喉头水肿等等，这类情况是不能接种新冠病毒疫苗的。第二种，因为感染性疾病处于急性发热期，这个阶段建议暂缓接种新冠病毒疫苗，控制住以后再接种。第三种，在慢性病的急性发作期，比如说肿瘤患者处在化疗期间，或者高血压患者处于高血压危象当中，一些冠心病患者在心梗发作期，还有一些神经性疾病的患者处于疾病的进展期，癫痫处于急性发作期，这类患者建议暂缓接种新冠疫苗，病情稳定后也可以接种。第四种，因为严重的疾病或者慢性疾病已经处于生命的终末期，不建议接种疫苗。

郑忠伟强调，对于老年人来讲，只要满足条件，一定要加快接种新冠病毒疫苗，做到应接尽接，只有这样才能更好地保护自己的身体健康和生命安全。