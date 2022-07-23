国务院联防联控机制：我国新冠疫苗不良反应报告率比每年常规接种疫苗略低

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

对于我国新冠病毒疫苗的安全性，中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健表示，我国新冠疫苗接种了34亿剂，不良反应监测数据表明，我们国家新冠疫苗安全性是非常好的，不良反应的报告率比每年常规接种的疫苗还略低一些。

冯子健介绍，截至2022年5月30日，全国累计报告接种新冠疫苗超过33.8亿剂次，累计报告预防接种后不良事件238215例，总体报告发生率为70.45/100万。

报告的不良事件中，一般反应占81.29%，发生率为57.27/100万；异常反应，占5.47%，发生率为3.85/100万；其中，严重异常反应占0.91%，发生率为0.64/100万；偶合症占9.89%，发生率为6.97/100万；心因性反应占2.42%，发生率为1.70/100万；怀疑接种差错相关反应0.002%，总共4例，包括有两例违反了禁忌接种，有1例未签署知情同意书，还有1例是在3天内接种2剂次，接种间隔没有掌握好。其余0.93%的病例还没有确定分类。

上述报告的一般反应中，主要为局部疼痛、红肿、硬结以及一过性发热等症状。在异常反应中，报告例数居前五位为过敏性皮疹，总共是7217例占55.38%，其他过敏反应1309例占10.04%，过敏性紫癜549例占4.21%、过敏性休克366例占2.81%、吉兰-巴雷综合征290例占2.23%。

“迄今，国际上大规模使用我国新冠疫苗的国家也未发现疫苗安全问题。这些数据充分说明我国新冠疫苗是非常安全的。”冯子健说，总的来看，我国新冠疫苗一般反应、异常反应、严重异常反应报告率均低于2020年全国其他常规接种疫苗的报告水平，这些常规接种的疫苗包括脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、狂犬病疫苗、流感疫苗等。