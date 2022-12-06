直播预告：预防接种那些事儿——脊髓灰质炎防治

脊髓灰质炎（以下简称“脊灰”）是由脊灰病毒引起的传染病，多发生于儿童，故俗称为“小儿麻痹症”。感染者可能出现肢体麻痹，出现麻痹的病例多数留下跛行等终生致残。接种脊灰疫苗是预防此病主要而有效的措施，全程接种脊灰疫苗后能产生持久免疫力。

12月8日15：00，东营市东城医院预防接种科主任于娜娜、湖南省疾病预防控制中心免疫规划科副科长方明礼、南京市鼓楼区小市社区卫生服务中心预防保健部主任屠晓艳将做客人民好医生直播间，为大家详细科普脊髓灰质炎防治相关知识。欢迎收看。

嘉宾简介：

于娜娜，东营市东城医院预防接种科主任，从事预防接种工作15年，全国首届科普视频评比获得“全国十佳”荣誉称号。被妇联授予“三八红旗手”并作为优秀典型推荐在学习强国。

方明礼，副主任医师，湖南省疾病预防控制中心免疫规划科副科长。主要从事免疫规划和传染病防控工作，现为中国疫苗协会乙脑防控分会常务委员、肝炎分会委员，湖南省预防医学会疫苗与免疫专委会副主任委员。

屠晓艳，现任南京市鼓楼区小市社区卫生服务中心预防保健部主任。中国疫苗行业协会预防接种专业委员会委员，江苏省红十字会救护培训师，南京市基层卫生骨干人才。

如何收看：

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