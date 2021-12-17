杨维中：疫苗是隔离病毒的“防火墙”

中华预防医学会副会长、北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行院长杨维中

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。中华预防医学会副会长、北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行院长杨维中教授出席活动并作主旨发言。

杨维中认为，疫苗对于疾病的防控有着非常重要的作用，它属于一种花费少、效果显著的防控手段。不论是中国还是全世界，都公认是预防传染病的利器，有助于减少疾病对健康和生命的危害，减少经济负担，减少孩子生病的痛苦，减少家长陪护、误工等时间成本。

“人类通过自身努力，通过科学技术的方法，并有历史记载的第一个被消灭的传染病就是天花，我国在1964年后再也没出现过天花病例。”杨维中说，“而消灭天花的根本性措施，就是预防接种。”

杨维中介绍，上世纪的50、60年代，人们谈脊髓灰质炎而色变，这种由脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，会严重危害儿童健康甚至导致死亡。1960年我国开始推广给儿童服用的脊髓灰质炎疫苗，也称“糖丸”。这一预防起到了惊人的作用，1994年出现最后一例本土病例之后，再没有出现本土原发的脊髓灰质炎的病例。

杨维中表示，依靠疫苗来实现消除的传染病还有破伤风。通过推广住院分娩，接种破伤风类毒素疫苗等举措，2012年世界卫生组织宣布中国消除了孕产妇和新生儿破伤风病例。

杨维中表示，疫苗的价值是巨大的，推广疫苗接种我国实现了消灭天花和无脊灰目标，消除了新生儿破伤风，达到了乙肝阶段性控制目标，大大的减少以上这些疾病以及麻疹、百日咳、白喉、乙脑、流脑等疫苗可预防疾病导致的死亡，节约了巨大的直接医疗成本，减轻了家庭和社会的负担，其社会经济效益显著。

杨维中相信，在不远的将来，还有望通过采取以接种疫苗为主的措施，消除麻疹、乙肝等疾病。