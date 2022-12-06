程帆：立足自身特色 稳步推进公立医院高质量发展

“《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》），描绘了我国公立医院高质量发展的蓝图，为公立医院改革发展指明了方向。”近日，武汉大学人民医院副院长程帆在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，新时代背景下，医院要结合自身特色，以医院精细化管理和学科优化建设为抓手，不断推进高质量发展。

程帆认为，《意见》“明确了一个目标”，即以高质量发展为路径，建立健全现代医院管理制度；“突出了一条主线”，即坚持和加强党对公立医院的全面领导，确保公立医院主体地位以及公立医院的公益性，确保公立医院改革和发展的正确方向；“聚焦五新”，即新体系、新趋势、新效能、新动力和新文化。“这是公立医院立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求，是实现公立医院转型升级的路径选择，是维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的治本之策，更是适应我国社会主要矛盾的变化，满足人民美好生活需要的必然要求。”程帆说。

程帆介绍，武汉大学人民医院始终坚持以高质量党建引领医院高质量发展，建立了四级党组织的架构，并始终将公益性鲜明地写在医院发展的旗帜上。例如，为推动优质医疗资源下沉、助力脱贫攻坚和乡村振兴，医院建立了托管、联合、协作、合作与支援“五位一体”的医联体建设模式。

“除了以党建引领医院高质量发展，我们还将加强多学科交叉建设置于医院发展的战略高位。我们坚持人才立院、学科强院的发展方针，瞄准一流学科建设目标，坚定高质量发展方向，持续精准发力，通过一代又一代人才的付出和拼搏，医院学科建设发展取得了丰硕的成果。比如，医院的心血管内科已成为国家重点专科。此外，医院还建成了精神科、胸外科、神经外科等十余个国家级重点临床建设专科。”程帆说。

针对公立医院实现高质量发展的具体路径，程帆认为主要有以下几方面：第一，加强党建引领，促进专科能力建设；第二，以国家和人民的需求为导向，落实分级诊疗政策，进一步彰显医院的公益性；第三，提升专科能力，例如医院从“推进学科亚专业化、专家专病化、专病特色化”“对内实行院中院建设”“对外进行交叉融合研究建设”三方面来进行专科能力建设；第四，加强信息化建设提高医院的精细化管理水平，例如建立基于国考、高质量发展、等级医院评审、DRGs和临床住院专科建设指标体系的学科评价体系、医生评价体系、医疗质控体系以及全成本、全流程的运营管理机制。