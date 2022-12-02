防疫热点问答丨最大程度减少带来的不便，防控如何更精准？

当前，各地正在抓实抓细做好疫情防控。国务院联防联控机制新闻发布会指出，要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。

围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。

1．问：目前出现不少核酸检测“混阳”的人群，对于他们当中的阴性人员，隔离时间和政策怎么规定？

答：“十混一”核酸检测出现阳性的群体中，如单检复核后，确认该人员为阴性，应及时判定是否属于密切接触者，一般24小时内可作出判断，不是密接的话，立即解除隔离。

2．问：为了加强防控，把楼门封死行不行？

答：不可行。严禁采用硬质围挡等封堵楼宇通道，不能用“一锁了之”的办法。若基层社区管理者、小区物业管理者存在封堵安全出口、疏散通道、消防通道等行为，首先就已经违反了消防法的有关规定。

同时，在医院等重点地区周边实施“一刀切”式硬性隔离、设置路障也不可取。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条，阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行是违法行为。

北京市近日已要求，严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门，临时管控时间原则上不超过24小时。郑州市要求，严禁对安全通道封门上锁，严禁在封控期间设置路障等影响急诊车辆通行，不得在医院周边实施“一刀切”式硬性隔离。广州市要求封控道路的障碍物应能及时移除或开启，保障消防车辆正常通行；封控楼栋的疏散通道和安全出口，应能及时方便开启，保障人员疏散，不应以烧焊、上锁等方式封闭，时刻保持生命通道畅通。

3．问：楼里反复出现阳性，封控时间是否不断延长，如何执行？

答：假如楼里反复出现阳性，说明持续存在社区传播风险，这种情况不符合解封条件，的确可能会延长封控时间。但只要符合解封条件，就要及时解封。

根据《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》，原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区划定范围。风险区域范围可根据流调研判结果动态调整。

根据方案，高风险区连续5天未发现新增感染者，且第5天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性，降为低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。

同时，疫情处置过程中，如个别病例和无症状感染者对居住地、工作地、活动区域造成的传播风险较低，密切接触者已及时管控，经研判无社区传播风险，可不划定风险区。