提升老年人新冠疫苗接种率“非常紧迫”

本报北京12月1日电（记者 崔兴毅）在11月29日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委员会医疗应急司司长郭燕红列举了三类具有新冠肺炎重症倾向的群体，首先便是60岁以上的老年人群，“80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群”。

但现实情况中，不少老年人或活动不便，或对接种疫苗可能出现的副作用感到担心，再加上“极少外出不易感染”等想法普遍存在，我国老年人的新冠疫苗接种率，明显低于其他年龄段。截至11月28日，仅65.8%的80岁以上老人完成新冠病毒疫苗全程接种。

“提高老年人的全程接种率和加强针，非常必要也非常重要，而且非常紧迫。”国家疾病预防控制局副局长常继乐表示，中国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是80岁以上老年人疫苗接种率确实不是很高。

“大量的国际、国内的真实世界研究证实，现行批准使用的疫苗，加强接种可有效提高疫苗保护效果。”中国疾控中心病毒学首席专家董小平指出，虽然国内外一些体外研究发现奥密克戎BA.4和BA.5亚型毒株具有明显的免疫逃逸现象，体外的病毒的中和能力降低，但真实世界的疫苗保护效力是否出现显著降低还无具体数据。

“以往的德尔塔变异株和奥密克戎变异株(BA.1,BA.2)在体外研究时也呈现中和能力下降，但真实世界使用时仍显示出良好的保护能力，因此国内外专家认为现行的疫苗接种仍然有效，对于老年人群、具有基础病的人群疫苗接种，特别是加强针的接种仍然是最有效的预防措施。”董小平说。

有人担心接种新冠疫苗是否会引发白血病和糖尿病，对此，解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生表示，接种新冠疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生，也不会像有些网络信息所说的影响人体遗传发育、导致肿瘤转移扩散、引起抗体依赖性增强现象。“临床监测和统计数据显示，新冠肺炎疫情发生以来，糖尿病和白血病的就诊人数和住院次数基本一致，无显著变化。”

日前印发的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，将第一剂次加强免疫与全程接种的间隔时间缩短至3个月以上。有专家指出，这样的调整是科学、合理的，对老年人而言可以有更好的免疫效果。方案出台后，多地迅速展开行动。在11月30日召开的疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会党委委员、新闻发言人王小娥表示，北京市将全力推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，并呼吁无接种禁忌、符合接种条件的人群，特别是80岁及以上的老年朋友积极主动接种疫苗，尽快完成接种，保护自身和家人健康。

“无论同源加强接种（同技术路线疫苗加强）还是序贯加强接种（批准的不同技术路线的疫苗加强），都能大幅度提高新冠疫苗的保护效果。”国家卫生健康委科技发展中心主任、科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟提示。