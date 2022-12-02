北京：自12月5日起，公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）据北京市人民政府新闻办公室微信公众号“北京发布”消息，12月2日，北京市人民政府新闻办公室组织北京市交通委员会、北京市卫生健康委员会、北京市疾病预防控制中心、西城区人民政府、朝阳区人民政府、海淀区人民政府、丰台区人民政府、通州区人民政府等有关单位开展疫情防控网络发布，要求自12月5日首班车起，公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。

更好满足市民出行需求

保障市民出行顺畅。公交、地铁运营企业要密切关注客流变化情况，结合市民通勤出行需求，合理调配运力，科学优化发车间隔，为市民提供优质的出行服务。

优化乘车管理措施。自12月5日（星期一）首班车起，公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。

持续强化行业疫情防控。公交、地铁运营企业要进一步加强场站、车辆段、公交车和地铁列车的通风、消毒工作，工作人员要全员佩戴口罩，确保乘车环境安全可靠。同时，结合乘客出行需要，不断优化运营组织调度，加强现场秩序引导，确保乘客快速进出站。

促请广大乘客乘车时全程佩戴好口罩，做好个人防护。公交、地铁运营企业将加强巡查，对未规范佩戴口罩的乘客及时提醒。

畅通京内外运输通道

严格按照国务院物流保通保畅领导小组会议精神，全力保障北京市生产生活物资特别是鲜活农产品进京通道畅通便捷。

相关部门坚持“应办尽办、应发尽发”的原则，为收发货单位快速审核办理《重点物资运输车辆通行证》。

坚持“快速查验，愿进尽进”原则，对于运输生产生活物资的货车司乘人员，严格落实核酸查验“即采即走”政策，不得以等待核酸结果为由限制通行。

请广大进京货车司乘人员，加强个人防护，确保自身健康，可在13条高速临京服务区进行抗原+核酸检测。各高速公路服务区要为货车司乘人员提供更满意、周到的服务。