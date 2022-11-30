疫情期间居家办公如何做好个人防护？这几点要牢记

近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势，部分地方已实行居家办公。那么，居家办公期间在疫情防控方面，又需要注意哪些呢？就此人民网记者采访了应急总医院疾控院感处副处长王学英。

规范佩戴口罩

口罩作为物理阻隔方式之一，既能避免病原体从病毒携带者向外扩散，也能减少人体吸入病原体致病的危险，具有双向隔离保护作用。进入公共场所都要规范佩戴口罩，出门遛弯、到楼下超市买菜等，都要注意戴好口罩。乘坐电梯时即使电梯内没有同乘者，也应佩戴口罩。

口罩拉至下巴处、口罩戴反、口罩挂于耳朵一侧、摘口罩时触碰外表面、口罩挂于手臂或手腕、多个口罩同时佩戴、长时间不更换口罩等错误口罩戴法可能增加感染风险。

注意生活卫生

每日开窗通风必不可少，建议每天2~3次，每次30分钟以上；定期清洁家庭环境，对家中的家具、餐具、卫生用品可做预防性消毒，使用消毒用品前要仔细阅读说明书掌握消毒剂的配比；家庭成员共同居家时，还要注意不共用毛巾、水杯等生活用品。

除此之外，最重要的是做好手卫生。日常手卫生以洗手为主，在流动水下用“六步洗手法”认真清洗。

做好隔离消杀

用过的钥匙、手机、门把手可以使用75%酒精或者消毒湿巾擦拭。外来的快递等物品要在门外做好消毒，取拿快递时规范佩戴口罩和手套，避免直接接触。用过的口罩、一次性消毒用品等要用垃圾分类明显的垃圾袋进行分装，清理时要注意扎紧袋口，按照垃圾分类规范处理。

非必要不外出

居家办公期间非必要不外出，增强防护意识，做好个人防护，不聚集、不聚餐、不前往人员密集场所。

核酸检测时要服从现场安排，有序排队，正确佩戴口罩，保持安全距离，检测后戴好口罩立即离开，做好手卫生。