居家办公猝死被认定工伤具有典型意义

2021年10月，黄某在工作时感觉不舒服，交接工作后表示未完成工作可在家继续完成。请假回家后，当晚他因喘不上气被送医，经抢救无效死亡。病发时黄某靠在椅背上，手上抓着工作材料，监控显示他离开单位时也拿着纸质材料。人社局认为，黄某病发时并非在工作岗位上，故不予认定工伤。福州市鼓楼区法院经审理认为，职工在家加班工作应属于“工作时间和工作岗位”，应认定为工伤。人社局不服上诉，近日，福建福州中院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

近年来，员工下班后在家继续加班完成工作，或者线上办公、网络办公、居家办公的现象并不鲜见。受疫情影响，居家办公已经成为一种不可避免的工作和生活方式，而居家办公时遭遇“工伤事件”能否被顺利地认定为工伤，显然是不得不面对的紧迫和重要议题。司法机关果断坚定地实事求是，将居家办公猝死认定为工伤的做法，体现了权责对等，有力地维护了劳动正当权益。

所谓工伤主要指“因工负伤”，即职工在生产劳动或工作中负伤。被认定为工伤的，职工将获得相应的待遇保障，这是对劳动者进行优抚和保护的应有之义，也是现代劳动关系的重要标志之一。根据《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，属于工伤。具有在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡等情形的，视同工伤。

员工居家办公的主要内涵是办公，而非居家，即劳动者首先是在工作，其次才是居家。在工作状态下，家是员工履行工作职责的场所，而非员工下班回家休息的场所。因此，不能因为是在家中这一特殊场所，就否定员工工作的正当性与合理性。自从有了电话、网络之后，员工下班之后依然通过微信、钉钉、电话等方式进行工作，这种状态往往不会因为员工下班回家而停止。

也就是说，哪怕已经下班了，只要员工是在履行用人单位的指令而工作，就应视为其处于工作时间、工作状态、工作岗位。这既符合互联网时代工作场所、工作状态的特定内涵，也有利于保护处于弱势地位劳动者的正当、合法权益。如果员工下班后没有拒绝用人单位的工作指令，当接受指令工作时猝死又无法获得工伤待遇，显然极其不公平、不人道，也超出了正常人的预判、认知和逻辑，更是对公平正义的伤害。

具体到本次事件中，虽然员工因不舒服请假，但其表示可以居家继续完成未完成的工作时，单位也未明确拒绝，故不宜否认其居家工作所应享有的权利。令人欣慰的是，司法机关最终否定了劳动保障部门不予认定工伤的决定，成为劳动者权益的坚实维护者。

长远来看，在居家办公、线上办公变得越来越普遍的背景下，淡化工作场所的原有内涵也是大势所趋。只要是履行工作职责的场所，无论是在家中还是在地铁、火车上，都应认定为工作场所，不能因为员工的身体没有在单位加以否定。如此方可真正地、最大限度地维护劳动者正当、合法权益，不能让其陷入无法拒绝居家办公，却不能获得应有保障的困境中。